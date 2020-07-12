«Крыша протекает»: Облезлую кардиологию показал на фото пациент ЦГБ Бердска

В паблике «Подслушано Бердск» обсуждают фото, сделанные Антоном вечером 11 июля в кардиологическом отделении бердской ЦГБ. Он запечатлел облезлые и осыпающиеся стены палаты и коридора.
И дополнил:
— К этому протекает крыша, а зимой сотрудники подставляют тазики и ведра.
Пользователей паблика такое положение дел отнюдь не удивило.
— С подключением автор. Ты как с луны на землю свалился, — прокомментировал пост Сергей Бердский.
Анжелика Вершинина:
— «Нашу Рашу» напоминает, где в одной палате платник лежал и за сеёт государства человек.
Алекс Бердский:
— Зато зарплата главврача ≈ 195000 ₽ в месяц. Россия чё. В любой западной стране сидели бы уже все ответственные за этот беспредел.
Алек Скид:
— Алекс, зарплата главврача в больнице — менее 3 тысяч баксов) да, это мировой показатель))). Это же не коронавирус, а всего лишь кардиология, всё правильно в 2020))).
Владимир Никульников:
— Скажи спасибо, что за шиворот не текла, а в ведро и тазик!
Васька Котов:
— Вот пока лежишь и поченил(а) бы…