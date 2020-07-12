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Страшную правду о коронавирусе раскрыла сбежавшая в США вирусолог из Китая

10:49 12.07.2020 Фото: pexels.com
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Она боится, что может оказаться в числе «исчезнувших» информаторов. По ее мнению, власти Китая знали о новом коронавирусе задолго до того, как заявили об этом.

Страшную правду о коронавирусе раскрыла сбежавшая в США вирусолог из Китая
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Страшную правду о коронавирусе раскрыла сбежавшая в США вирусолог из Китая

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Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.

Женщина утверждает, что может оказаться в числе «исчезнувших» информаторов. Янь пояснила, что, по ее мнению, власти Китая знали о новом коронавирусе задолго до того, как заявили об этом. Она также пояснила, что ее руководители, известные как некоторые из ведущих экспертов в этой области, игнорировали проводимые ею в начале пандемии исследования, которые, по ее мнению, могли бы спасти жизни.

Вирусолог заявила, что один из ее друзей, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае, знал о передаче от человека человеку задолго до того, как Китай или ВОЗ признали, что такое распространение возможно. По словам женщины, она рассказала о некоторых своих открытиях научному руководителю, однако «он только кивнул».

Врачи и исследователи, которые ранее открыто обсуждали вирус, внезапно замолчали, пояснила она. «Врачи зловеще сказали: «Мы не можем говорить об этом, но нам нужно носить маски»», — сказала она.

Кроме того, Университет Гонконга, в котором работала вирусолог, убрал страницу бывшей сотрудницы с сайта. В китайском посольстве утверждают, что «никогда не слышали об этом человеке», и отвергли все обнародованные ею данные.

В мае агентство Associated Press со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности США сообщило, что Пекин намеренно скрыл серьезность пандемии для того, чтобы успеть запастись необходимыми медикаментами для лечения больных. Китай якобы попытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных.

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От редакции

Вирусологу можно верить?

Аноним, 12 июля 2020 11:01
Пустой выброс.
Аноним, 12 июля 2020 11:02
нечего секретного...........

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