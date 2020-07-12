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В какой стране безопасно отдыхать туристам в пандемию, знает Онищенко

12:58 12.07.2020 Фото: Сто-кадр с видео
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По словам бывшего санитарного врача России, можно отправляться путешествие как в Азию, так и в Европу.

В какой стране безопасно отдыхать туристам в пандемию, знает Онищенко
Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий

Самой безопасной страной для путешествий на данный момент является Китай. Такое мнение в беседе с Ura.ru выразил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

«В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — пояснил он. По его словам, в Индии заболеваемость также низкая, однако лететь туда не стоит, так как здравоохранение там хуже, чем в Китае.

Онищенко отметил, что можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, при этом он подчеркнул, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране. «Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов — заболеваемость там ниже, чем в России», — указал депутат.

Авиасообщение между странами было прекращено из-за распространения коронавируса в мире. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что перспектива открытия границ неясна, поскольку за границей наблюдаются вспышки инфекции.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала страны, куда в ближайшее время снова полетят самолеты из России.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.

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