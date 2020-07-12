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Застрелил двоих полицейских и покончил с собой стрелок в Техасе

11:01 12.07.2020 Фото: pixabay.com
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Полицейские, приехавшие на вызов, приказали бросить оружие. Но неизвестный открыл стрельбу. Пострадавшие скончались в больнице, куда их привезли после инцидента.

Застрелил двоих полицейских и покончил с собой стрелок в Техасе
Мэр города выразил соболезнования семьям погибших полицейских

В результате стрельбы в американском городе Мак-Аллен штата Техас были убиты двое полицейских. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что полицейские скончались в больнице, куда их привезли после инцидента.

Подозреваемый в совершении преступления покончил с собой.

Стрельба произошла после того, как сотрудники приехали на вызов.

После того, как на место происшествия прибыли другие полицейские, они приказали стрелявшему бросить оружие. Вместо того, чтобы последовать указаниям правоохранителей, подозреваемый совершил суицид.

Мэр Мак-Аллена Джим Дарлинг выразил сожаление в связи с гибелью полицейских.

«С болью в сердце я делюсь новостями о том, что сегодня мы потеряли двоих из наших смелых полицейских Мак-Аллена. Мои глубочайшие соболезнования и сожаление семьям офицеров Эдельмиро Гарса и Исмаеля Чавеса», — написал он в Twitter.

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