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Самой богатой женщиной США с состоянием в $62,3 млрд стала экс-супруга основателя Amazon

12:31 12.07.2020 Фото: Википедии
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Маккензи Безос в результате развода в июле прошлого года получила 4% акций крупнейшего в мире онлайн-ретейлера. Состояние самого Джеффа Безоса составляет $188,2 млрд.

Самой богатой женщиной США с состоянием в $62,3 млрд стала экс супруга основателя Amazon
Состояние самого Джеффа Безоса составляет к настоящему моменту $188,2 млрд

Бывшая жена богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи стала самой обеспеченной женщиной Соединенных Штатов. Об этом сообщил в субботу журнал Forbes.

Маккензи Безос в результате развода в июле прошлого года получила 4% акций крупнейшего в мире онлайн-ретейлера. На момент официального расторжения брака они стоили порядка $38,3 млрд. Однако, как указывает Forbes, стоимость акций Amazon резко возросла за время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Таким образом к настоящему моменту состояние бывшей супруги Джеффа Безоса оценивается в $62,3 млрд. По данным Forbes, она сместила с первого места в списке богатейших женщин США дочь основателя крупной торговой сети Walmart Элис Уолтон, которая, по подсчетам издания, располагает $57,3 млрд.

Состояние самого Джеффа Безоса составляет к настоящему моменту $188,2 млрд. Ранее на текущей неделе Forbes признал его первым человеком, состояние которого превысило $180 млрд за все время подведения подобной статистики.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их последующего просмотра без подключения к интернету.

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