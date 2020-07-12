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Куда девался наш, сибирский картофель?

12:50 12.07.2020
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Господа чиновники, картофель — это второй хлеб для людей и второе у нас зарплаты в разы меньше ваших, это к тому, что лишний раз за 60 руб./кг. подумаешь брать или на макаронах перебиваться.

В Яндекс.Район.Бердск написал Сергей:

Куда девался наш, сибирский картофель?

Картофель как зеркало российской экономики
Картофель в России не просто второй хлеб, но и экономический феномен. К весне на полках наших магазинов исчезает сибирский картофель. Зато в избытке появляется картофель из Средней Азии, Азербайджана, Краснодарского края. И цена соответствующая. Вопрос правительству Новосибирской области – ГДЕ НАШ, СИБИРСКИЙ КАРТОФЕЛЬ? Почему жители Новосибирска, Бердска и других городов должны переплачивать за «импортный» картофель? На сайте Агросервер https://agroserver.ru/kartofel/p1-region-54.htm оптовики предлагают много картофеля, но он не из Новосибирской области. Ещё в 2015 говорилось о проблеме хранения картофеля http://www.sovsibir.ru/news/161679 , но чиновникам абсолютно безразлично. Вот и приходиться сибирякам переплачивать за «импортный» картофель. Господа чиновники, картофель — это второй хлеб для людей и второе у нас зарплаты в разы меньше ваших, это к тому, что лишний раз за 60 руб./кг. подумаешь брать или на макаронах перебиваться.

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От редакции

Как вы добываете картофель для семьи?

Аноним, 12 июля 2020 13:12
Выращивайте и продавайте за 5 рублей кг.

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