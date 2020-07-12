Умер после «ковидной вечеринки» 30-летний мужчина: он не верил в реальность коронавируса

«Коронавирусные вечеринки» среди молодых. Они встречаются с диагностированным COVID-19, чтобы узнать, можно ли заразится. И совершают большую ошибку.

Большая ошибка: мужчина посетил «коронавирусную вечеринку» и скончался

Гражданин США скончался после того, как специально посетил так называемую «коронавирусную вечеринку».

Такие вечеринки получили широкое распространение в США, участники которых устраивают их для того, чтобы проверить реальность существования данного заболевания.

Известно, что мужчина в возрасте 30 лет намеренно посетил мероприятие, участники которого хотели проверить скорость распространения COVID-19. Американец заразился и попал в больницу, где скончался от осложнений.

Медсестра больницы передала в интервью The New York Post последние слова любителя повеселиться: «Я думаю, что совершил большую ошибку. Я был уверен, что коронавирус ненастоящий».

Главврач меддцентра Джейн Эпплби подчеркивает, что особенно популярны «коронавирусные вечеринки» среди молодых граждан: «Это встреча, проводимая человеком с диагностированным COVID-19. Задумка состоит в том, чтобы узнать, реален ли вирус и заразится ли им кто-нибудь».

Другой целью таких мероприятий считается попытка выработать коллективный иммунитет к болезни.

Сообщается, что иногда на таких вечеринках разыгрывается денежный приз, собранный среди участников, который достается первому заболевшему COVID-19.