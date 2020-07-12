Куда смотрел Кремль: Кому выгоден арест Фургала?

Фургал задержан по подозрению в серии покушений и убийств в нулевых. Он победил на выборах осенью 2018-года действующего губернатора, который шел при поддержке Москвы, вот ему и отомстили, считают его сторонники.

Сергея Фургала силовики задержали 9 июля

Обозреватель Петр Акопов рассуждает в своей колонке для РИА Новости о том, кому выгоден арест Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края.

Новый громкий арест — на сей раз хабаровского губернатора Сергея Фургала — стал поводом для многочисленных спекуляций. Народ давно уже привык к арестам действующих губернаторов: после того как пять лет назад был арестован руководитель Сахалина Хорошавин, это стало обыденной практикой. Фургал стал уже пятым главой региона, арестованным за эти годы прямо при исполнении обязанностей, — и это не считая тех случаев, когда за губернатором приходили уже после его отставки. Так что сам по себе арест Фургала не вызвал бы очень большого резонанса, если бы не два но.

Фургал принадлежит не к «Единой России», а к ЛДПР, и его взяли не за «обычную» коррупцию, а по обвинению в организации заказных убийств и создании преступного сообщества. Все это вместе и дало удобную почву для спекуляций. «Его убирают потому, что он не из единороссов, его избрал народ!» — это одна претензия. «Что же за кадровая политика власти, если губернаторами оказываются убийцы?» — это другая, несколько противоречащая первой, но это мало смущает обличителей. Главное, в чем они убеждают всех остальных, — никакая это не борьба с преступностью и не чистка власти, а внутренние разборки и политический заказ. Так говорят, впрочем, после любого громкого ареста, будь то крупного чиновника или губернатора-единоросса, так что ничего неожиданного в этом нет. Однако разберем по пунктам «доказательства».

Фургал победил на выборах осенью 2018-года действующего губернатора, который шел при поддержке Кремля, вот ему и отомстили.

Но у нас есть несколько губернаторов от оппозиционных партий — и они в большинстве своем работают. За исключением иркутского Левченко, который был вынужден уйти в отставку после неудовлетворительной работы по ликвидации стихийных бедствий. И никто Левченко сажать в тюрьму не собирается — а губернаторов-единороссов снимают точно так же, как и беспартийных или оппозиционеров. Да, внимание к Фургалу после его неожиданной победы было повышенное, но разве Кремль научил его «заказывать» оппонентов в середине нулевых?

Это удар по ЛДПР: Жириновский стал не нужен, вот его партию и решили уничтожить.

Но разве для кого-то было секретом, что в партии Жириновского множество людей с криминальным прошлым? Тот же Фургал с 2007 по 2018 год был депутатом Госдумы — что в сочетании с влиянием в Хабаровском крае позволяло ему чувствовать себя защищенным от разбора его предполагаемых старых грехов. В ЛДПР периодически возникают скандалы с депутатами: они бегут за границу, их сажают в том числе и за заказные убийства. Просто никогда еще представитель ЛДПР с темным прошлым не добирался до губернаторского кресла, вот и не было такого скандала. Убивать ЛДПР специально никто не будет — есть основания полагать, она сама умрет вместе с Жириновским. Нет серьезных шансов, что паразитирующая на русском патриотизме партия переживет своего основателя. Если история с Фургалом косвенно поможет закату Жириновского — хорошо, но специально никто такой цели не ставил. Тем более что Жириновский очень ловкий и талантливый демагог и от последствий скандала с Фургалом в конечном итоге увернется, а если уж его захотели бы убрать с политической сцены, то били бы непосредственно по нему самому.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в серии покушений и убийств. В СК заявили, что уголовное дело в отношении него касается преступлений, совершенных в 2000-х. Сергей Фургал, член ЛДПР, возглавил регион по результатам выборов в 2018 году, набрав во втором туре почти 70% голосов.

После принятия поправок к Конституции Кремль хочет продемонстрировать народу жесткий курс — вот и начались аресты: журналист Иван Сафронов, потом Фургал.

Но и Сафронова, и Фургала «вели» задолго до появления самих поправок — и привязывать их дела к голосованию было бы огромной и нечестной натяжкой.

Как вообще во власти мог оказаться человек с такой биографией? Куда смотрел Кремль? Да там все такие — Кремлю просто выгодно иметь компромат на всех чиновников и губернаторов, чтобы они были послушными.

То есть это Кремль привел к власти Фургала? Да он просто не прошел бы через сито «Единой России», человек с подобными «скелетами в шкафу» не стал бы ее кандидатом в губернаторы — у единороссов очень много проблем, но кадровую работу под руководством Кремля они все последние годы действительно налаживают серьезно. После того как в 2012 году Путин вернулся в Кремль, губернаторский корпус был кардинально обновлен, а тех, кто оказался не готов работать честно, снимают с должности или арестовывают без оглядки на партийную принадлежность: будь то единоросс Гайзер (Республика Коми) или бывший лидер СПС Белых (Кировская область).

Не спасают и прежние заслуги — с прошлого года сидит под домашним арестом один из предшественников Фургала Виктор Ишаев, почти два десятилетия возглавлявший край, а потом работавший вице-премьером и полпредом президента на всем Дальнем Востоке (то есть входивший в Совет безопасности России). На момент ареста Ишаев был уже не при должности, но сохранял большое влияние на родной край.

Во всех этих делах можно выискивать различные подводные течения, тайные пружины, внутриэлитные конфликты или соперничество силовиков — то есть вести себя как слепой, который пытался угадать животное, держась за ногу или хобот слона. А можно увидеть явление целиком: власть действительно занимается чисткой своих рядов. Не в стиле 37-года, когда вышедшие из-под контроля жернова репрессий перемололи по несколько раз и номенклатуру, и самих чекистов, не говоря уже о «неблагонадежных элементах».

Нет, власть пытается одновременно и выстраивать продуманную кадровую политику на всех этажах управления, и последовательно ужесточать правила для номенклатуры, приучая ее к честной и ответственной работе. Это очень сложно и долго. Но нет никакой альтернативы подобному обновлению кадров, очищению власти, формированию национальной управленческой элиты. Этому процессу жизненно необходимо как участие общества (а откуда еще рекрутировать кадры во власть?), так и активная общественная поддержка. И когда вместо этого нас пытаются убедить в том, что ничего не происходит, что все это имитация, что нет никакой новой кадровой политики, возникают сильные сомнения в том, что у нас общие цели. Одни хотят сформировать национальную компетентную и честную власть — а другие пытаются всеми силами дискредитировать любые шаги в этом направлении.