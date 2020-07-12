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Обматерил охранника магазина пьяный покупатель. За оскорбление он заплатит штраф 1000 рублей в Новосибирской области

13:30 12.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Прокуратура возбудила в отношении 42-летнего жителя Черепанова административное дело по ст. 5.61 КоАП РФ — унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Обматерил охранника магазина пьяный покупатель. За оскорбление он заплатит штраф 1000 рублей в Новосибирской области
Мировой суд Черепанова наказал обидчика

В Черепановском районе по материалам прокуратуры оштрафован местный житель за оскорбление, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Черепановского района провела проверку по факту оскорбления мужчины.
Установлено, что 11 апреля 2020 года 42-летний житель города Черепаново, находясь в помещении магазина в алкогольном опьянении, стал выражаться нецензурной бранью в сторону 21-летнего охранника магазина.

Прокуратура возбудила в отношении мужчины-обидчика дело об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

Мировой судья 1 судебного участка Черепановского судебного района оштрафовал виновное лицо на 1 тыс. рублей.

Решение вступило в законную силу.

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