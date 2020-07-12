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Выпал из окна мужчина в трусах в Новосибирске. Труп или живой?

14:12 12.07.2020 Фото: АСТ-54
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По информации АСТ-54, мужчина пришел выпившим в гости к другу и упал из окна. Что с пострадавшим, не сообщается.

Выпал из окна мужчина в трусах в Новосибирске. Труп или живой?
Тело лежит под окнами многоэтажки

В Калининском районе Новосибирска мужчина выпал из окна. Рядом с домом №26/1 на улице Тюленина лежит тело мужчины, на вид которому около 40 лет.

«Мужчина пришел выпивший в гости к другу и, перебрав, выпал из окна», — пишет читатель АСТ-54.

Других подробностей не сообщается. Информация в АСТ-54 появилось в ночь на 12 июля. Во всяком случае на официальных сайтах правоохранителей информации о смерти выпавшего из окна человека на сей момент нет.

Пользователи паблика гадают, что случилось и вспоминают свои случаи из жизни.

-Товарищ рассказывал, что у них как-то в разгар гулянки один кент выпал из окна, случайно. Так они потом сутки просидели на подвале в милиции пристегнутыми наручниками к батарее. Служители органов хотели знать, за что они выкинули человека из окна! Благо человек жив остался, когда пришел в сознание рассказал, что сам выпал, не рассчитал чего-то там:), — поделился Сергей Петров.

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