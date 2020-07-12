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Дайте 10 000 рублей в августе! Петицию о продлении выплат от Путина на детей до 16 лет подписывают россияне

14:29 12.07.2020 Фото: pixabay.com
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Автор обращения в президенту отмечает, что из-за пандемии коронавируса многие потеряли работу или лишились ощутимой части доходов, поэтому нуждаются в помощи. А впереди август – время подготовки к школе.

Дайте 10 000 рублей в августе! Петицию о продлении выплат от Путина на детей до 16 лет подписывают россияне
За детей до 16 лет уже получили 20 тыс. рублей их родители
Сюжет: Все пособия Путина
Дайте 10 000 рублей в августе! Петицию о продлении выплат от Путина на детей до 16 лет подписывают россияне

Дайте 10 000 рублей в августе! Петицию о продлении выплат от Путина на детей до 16 лет подписывают россиянеВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?Ещё 200 новостей

На сайте change.org опубликована петиция родителей, которые просят продлить пособие в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в августе. Автор петиции Наталья Бусарова адресовала ее президенту и правительству РФ. На 14.00 воскресенья 12 июля ее подписали более 1200 человек.

Наталья напомнила, что в июне и июле семьи с детьми до 16 лет получили новое пособие — по 10 000 рублей на каждого ребенка. Теперь родители просят перечислить столько же и в августе, ведь траты на детей в последний месяц лета возрастают.

Авторы обращения отмечают, что из-за пандемии коронавируса многие россияне потеряли работу или лишились ощутимой части доходов, поэтому нуждаются в помощи. А впереди август – время подготовки к школе.

-Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учебу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты, — отмечает автор петиции.

Автор обращения и те, кто его поддержал, надеются, что власть их услышит.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не все россияне поддержали идею выплатить пособие 10 000 рублей в августе, называя это халявой.

Однако подписавшие петицию объясняют в комментариях, почему им важна поддержка государства — и не только школьников, но и детсадовцев.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пока официальных заявлений относительно августовских выплат президент Путин не делал.

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От редакции

Путин даст по 10 тыс. в августе?

Катя, 12 июля 2020 15:22
НВР:
Вообще оборзели люди. Дать им деньги на детей. А почему вы не требуете, чтобы деньги дали тем, у кого зарплата из-за коронавируса упала. Я в школе зав.производстов столовой работаю и у меня зарплата с марта 2020 упала на 15000р. Получала 35000. Сейчас 20000. Как мои повара. А что изменилось? Только то что детей в школе нет. Заявление Путина, чтобы зарплаты не сокращать - наше начальство наплевало. У нас инженер получал 40000 до марта. В июне получил 22000. Когда он пошел к директору узнавать почему так мало, ему ответили: У тебя объемы работы уменьшились т.к. сотрудников в школе нет и ломаться нечему. Не устаивает - увольняйся.
Аноним, 12 июля 2020 15:36
Халяву из мозгов изжить невозможно. Как только она та укоренится, то за нее пойдут и в бой. За дармовое человек готов на все, даже на самые тяжкие преступления. Причем, сколько бы ему не давали, всегда будет мало.

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