Дайте 10 000 рублей в августе! Петицию о продлении выплат от Путина на детей до 16 лет подписывают россияне

Автор обращения в президенту отмечает, что из-за пандемии коронавируса многие потеряли работу или лишились ощутимой части доходов, поэтому нуждаются в помощи. А впереди август – время подготовки к школе.

За детей до 16 лет уже получили 20 тыс. рублей их родители

На сайте change.org опубликована петиция родителей, которые просят продлить пособие в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в августе. Автор петиции Наталья Бусарова адресовала ее президенту и правительству РФ. На 14.00 воскресенья 12 июля ее подписали более 1200 человек.

Наталья напомнила, что в июне и июле семьи с детьми до 16 лет получили новое пособие — по 10 000 рублей на каждого ребенка. Теперь родители просят перечислить столько же и в августе, ведь траты на детей в последний месяц лета возрастают.

Авторы обращения отмечают, что из-за пандемии коронавируса многие россияне потеряли работу или лишились ощутимой части доходов, поэтому нуждаются в помощи. А впереди август – время подготовки к школе.

-Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учебу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты, — отмечает автор петиции.

Автор обращения и те, кто его поддержал, надеются, что власть их услышит.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не все россияне поддержали идею выплатить пособие 10 000 рублей в августе, называя это халявой.

Однако подписавшие петицию объясняют в комментариях, почему им важна поддержка государства — и не только школьников, но и детсадовцев.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пока официальных заявлений относительно августовских выплат президент Путин не делал.