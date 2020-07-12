МВД заявило об организации командой Фургала массовых митингов

Хабаровские власти открестились от организации акций в поддержку арестованного губернатора. Его пресс-секретарь завила о поступающих угрозах.

Два дня шли митинги в поддержку Фургала в Хабаровске

Правительство Хабаровского края и региональный комитет по информационной политике непричастны к организации несогласованной акции в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которая состоялась в Хабаровске.

Об этом сообщила журналистам председатель комитета по информационной политике Хабаровского края Анна Губина. По ее словам, на сайте регионального УМВД опубликованы некорректные сведения, так как ведомство сообщило, что акция организована командой губернатора.

«Многие воспринимают эту формулировку как «правительство Хабаровского края». Официально заявляю, что правительство края и комитет, возглавляемый мной, не являются организаторами каких бы то ни было протестных мероприятий», — сообщила Губина, отметив, что власти региона, напротив, призывают граждан выражать свои мысли и чувства по поводу произошедшего только законными способами.

МВД связало проведение митинга в Хабаровске с действиями «команды Фургала»

Ведомости Управление МВД по Хабаровскому краю заявило, что несогласованный митинг в Хабаровске организовала «команда» арестованного губернатора Сергея Фургала, указано на сайте управления. По официальным данным, в акции приняли участие от 10 000 до 12 000 человек.

11 и 12 июля в Хабаровске прошли шествия в поддержку Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей и покушении на них. Шествие переросло в митинг перед зданием краевого правительства. Собравшиеся требовали судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве, призывали уважать выбор народа и требовали отставки президента Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко заявляла, что ей поступали угрозы о возбуждении уголовного дела якобы за подстрекательство к несанкционированному митингу. В своем Facebook Томченко написала, что угрозы поступали от людей, с которыми она работает «в одной команде».