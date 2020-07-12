Кто сидел за рулем джипа Ефремова в момент смертельного ДТП?

Полицейский, составлявший протокол утверждает, что за рулем однозначно находился артист «с характерным запахом изо рта». Адвокат Михаила Ефремова настаивает — был другой человек.

«С характерным запахом изо рта»: Инспектор ГИБДД рассказал, кто был за рулем джипа Ефремова

Инспектор ГИБДД рассказал о том, кто был за рулем джипа Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП. По словам полицейского, на водительском сиденье находился сам актёр, причём у него был «характерный запах изо рта».

В Telegram-канале Mash появился протокол допроса инспектора ГИБДД, который оформлял аварию с участием актера Михаила Ефремова. Полицейский утверждает, что за рулем в момент ДТП однозначно находился артист.

Причем у Ефремова был «характерный запах изо рта»: инспектор заподозрил, что актер находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о том, что в день трагического ДТП за рулем джипа мог быть не актер, а некий другой человек. Кроме того, юрист подчеркнул, что его клиент не признает вину в смертельной аварии.