В справке о смерти COVID-19: умерло 130 пациентов в России за сутки на 12 июля. Всего жертв коронавируса 11 335

Единственным регионом, где врачи не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом остается Чукотка. В Новосибирской области за последние 24 часа скончались 5 человек с подтвержденным диагнозом.

Растет число зараженных COVID-19 в России: за сутки +6615 на 12 июля, всего 727 162 больных

В России за сутки зафиксировано 6615 новых носителей коронавирусной инфекции в 84 регионах. Всего в стране выявили 727 162 случая заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Больше всего новых инфицированных в Москве — 679, Санкт-Петербурге — 293 и Свердловской области — 286. Наименьшее количество новых случаев зафиксировано в Севастополе — четыре. Единственным регионом, где врачи не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом остается Чукотка.

В 22,5 процента случаев (1491) заболевание проходит бессимптомно. Общее число новых случаев COVID-19 в России выросло за сутки до 727 162 (+0,9), сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Еще 3615 человек с подтвержденным коронавирусом выписали из больниц. Количество выздоровевших достигло 501 061.

За сутки от осложнений скончались 130 человек. За время эпидемии умерли 11 335 человек.

Накануне в России было подтверждено 6611 случаев коронавируса.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области за последние 24 часа от коронавируса скончались 5 человек. А в Бердске число зараженных достигло 132 — плюс один за сутки на 12 июля.