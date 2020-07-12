Смертельно опасные грибы нашли в лесу под Новосибирском

Свинушки (еще их называют дуньки или коровники) имеют свойство накапливать антиген в организме. Эти грибы признаны ядовитыми еще в 1980-х годах. Но люди их все равно собирают.

В Новосибирской области обнаружены смертельно опасные свинушки

Летом-2020 в лесах Новосибирской области сложились благоприятные погодные условия — появилось большое количество грибов, но не все они безопасны.

Так, в Академгородке замечены свинушки (еще их называют дуньки или коровники). В 1980-х годах эти грибы признали ядовитыми, но люди все равно их собирают. Опасности свинушек в том, что смерть наступает позднее. Антиген не выводится из организма, а накапливается и живет на эритроцитах.

Когда его масса накапливается до критической отметки, начинается выработка антител. Организм начинать создавать все большее количество антител, и это приводит к аутоимунным заболеваниям и смерти. Лечения от заражения свинушками нет.