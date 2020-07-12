12.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Смертельно опасные грибы нашли в лесу под Новосибирском

15:57 12.07.2020 Фото: Википедии
0

Свинушки (еще их называют дуньки или коровники) имеют свойство накапливать антиген в организме. Эти грибы признаны ядовитыми еще в 1980-х годах. Но люди их все равно собирают.

Смертельно опасные грибы нашли в лесу под Новосибирском
В Новосибирской области обнаружены смертельно опасные свинушки

Летом-2020 в лесах Новосибирской области сложились благоприятные погодные условия — появилось большое количество грибов, но не все они безопасны.

Так, в Академгородке замечены свинушки (еще их называют дуньки или коровники). В 1980-х годах эти грибы признали ядовитыми, но люди все равно их собирают. Опасности свинушек в том, что смерть наступает позднее. Антиген не выводится из организма, а накапливается и живет на эритроцитах.

Когда его масса накапливается до критической отметки, начинается выработка антител. Организм начинать создавать все большее количество антител, и это приводит к аутоимунным заболеваниям и смерти. Лечения от заражения свинушками нет.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы собираете свинушки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Конец самоизоляции: что отменяется с 13 июля 2020 года в Москве
16:48 12-07-2020
Конец самоизоляции: что отменяется с 13 июля 2020 года в Москве
Умер в 84 года первый нашедший погибших из группы Дятлова свидетель
16:30 12-07-2020
Умер в 84 года первый нашедший погибших из группы Дятлова свидетель
В топ-10 по заболеваемости туберкулезом в России входит Новосибирская область
16:15 12-07-2020
В топ-10 по заболеваемости туберкулезом в России входит Новосибирская область
Извиниться и уйти требуют от Зеленского оппозиционные депутату Рады
16:05 12-07-2020
Извиниться и уйти требуют от Зеленского оппозиционные депутату Рады
Смертельно опасные грибы нашли в лесу под Новосибирском
15:57 12-07-2020
Смертельно опасные грибы нашли в лесу под Новосибирском
БердскВ справке о смерти COVID-19: умерло 130 пациентов в России за сутки на 12 июля. Всего жертв коронавируса 11 335
15:44 12-07-2020
В справке о смерти COVID-19: умерло 130 пациентов в России за сутки на 12 июля. Всего жертв коронавируса 11 335
МВД заявило об организации командой Фургала массовых митингов
15:26 12-07-2020
МВД заявило об организации командой Фургала массовых митингов
Кто сидел за рулем джипа Ефремова в момент смертельного ДТП? 1
15:19 12-07-2020
Кто сидел за рулем джипа Ефремова в момент смертельного ДТП?
Растет число зараженных COVID-19 в России: за сутки +6615 на 12 июля, всего 727 162 больных
15:06 12-07-2020
Растет число зараженных COVID-19 в России: за сутки +6615 на 12 июля, всего 727 162 больных
"Свободу Фургалу!": Шествие в поддержку арестованного губернатора снова прошло в Хабаровске. Обошлось без задержаний 1
14:47 12-07-2020