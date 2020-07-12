В топ-10 по заболеваемости туберкулезом в России входит Новосибирская область

Всего в 2019 году в стране впервые выявлено 60,5 тыс. пациентов с туберкулезом, 7,5 тыс. скончались. Уровень заболеваемости в целом по РФ составил 41,2 случая на 100 тыс. населения.

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом

В России в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости туберкулёзом зафиксирован на Чукотке (136,9 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, передает RT.

На втором месте располагается Республика Тыва (119,3 случая). Далее идут Кемеровская область (93,7), Приморский край (93,4), Еврейская АО (91,9) и Новосибирская область (87,7).

Высокий уровень заболеваемости также отмечен в Хабаровском крае (80), Астраханской области (77,9), Алтайском крае (77,6) и Иркутской области (74,1).

Самое низкое число впервые выявленных случаев туберкулёза на 100 тыс. населения в прошлом году Минздрав зафиксировал в Ненецком АО — 4,6.

Кроме того, невысокий уровень заболеваемости отмечен в Белгородской (14,2), Вологодской (14,9), Рязанской (16,5) областях, а также в Архангельской (20) и Мурманской (20,6) областях.

От 21,1 до 22,1 случая на 100 тыс. населения было зарегистрировано в Орловской области, Карелии, Костромской и Воронежской областях.

В Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году было зафиксировано 22,6 и 25,9 впервые выявленных случая туберкулёза на 100 тыс. населения соответственно.

Всего в прошлом году в России было впервые выявлено 60,5 тыс. пациентов с туберкулёзом, 7,5 тыс. скончались. Уровень заболеваемости в целом по стране составил 41,2 случая на 100 тыс. населения.

Ранее были названы регионы с самым высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями. Среди них Архангельская, Брянская, Сахалинская и Пензенская области, а также Мордовия.