СМИ: Требуют у Ефремова 40 млн рублей родные погибшего в ДТП Захарова

В субботу в обстановке строжайшей секретности стороны закончили знакомиться с материалами уголовного дела о ДТП с участием Михаила Ефремова.
Как удалось выяснить «МК», несколько томов уголовного дела в скором времени будут направлены в прокуратуру на утверждение. Первыми с делом ознакомились представители потерпевших. По данным издания, в общем счете ими (супруга, брат и два сына) просят возместить моральный вред в размере более 40 (!) миллионов рублей. При том, что на публику все они отказывались от каких-либо материальных претензий к актёру. Кроме того, со слов источника, к компании потерпевших родственников не оставляет надежды примкнуть гражданская жена погибшего Сергея Захарова.
По информации «МК», следователем в отдельное производство были выделены материалы о разглашении данных экспертизы, которые продемонстрировал в эфире журналист Владимир Соловьев.
Вот как комментирует адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
— Скажите, у вас не изменилась позиция?
— Нет. Михаил вину не признает. Истина будет установлена в суде.
— Вы вчера заявляли о давлении на вас. Оно продолжается?
— Конечно. Помимо заявлений о возможном лишении меня адвокатского статуса, меня предупредили, что в отношении меня готовится провокация. На семью тоже давление чтобы они отказались от моих услуг.
— Сегодня появилась информация о показаниях инспектора ГИБДД. Он говорит, что Михаил находился за рулём…
— Комментировать это я не буду, но скажу лишь так, как он может являться очевидцем, когда прибыл на место уже после ДТП.
— Как сейчас Михаил? Он готов к суду?
— Ему по-прежнему очень тяжело морально. Сегодня , чтобы хоть как-то отвлечься он цитировал мне пьесу «Пар» Охлобыстина.