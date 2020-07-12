СМИ: Требуют у Ефремова 40 млн рублей родные погибшего в ДТП Захарова

При том, что на публику все они — дети и жены — отказывались от каких-либо материальных претензий к актеру. Михаил Ефремов закончил знакомиться с материалами своего уголовного дела.

Потерпевшие потребовали у Михаила Ефремова 40 миллионов рублей

В субботу в обстановке строжайшей секретности стороны закончили знакомиться с материалами уголовного дела о ДТП с участием Михаила Ефремова.

Как удалось выяснить «МК», несколько томов уголовного дела в скором времени будут направлены в прокуратуру на утверждение. Первыми с делом ознакомились представители потерпевших. По данным издания, в общем счете ими (супруга, брат и два сына) просят возместить моральный вред в размере более 40 (!) миллионов рублей. При том, что на публику все они отказывались от каких-либо материальных претензий к актёру. Кроме того, со слов источника, к компании потерпевших родственников не оставляет надежды примкнуть гражданская жена погибшего Сергея Захарова.

По информации «МК», следователем в отдельное производство были выделены материалы о разглашении данных экспертизы, которые продемонстрировал в эфире журналист Владимир Соловьев.

Вот как комментирует адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

— Скажите, у вас не изменилась позиция?

— Нет. Михаил вину не признает. Истина будет установлена в суде.

— Вы вчера заявляли о давлении на вас. Оно продолжается?

— Конечно. Помимо заявлений о возможном лишении меня адвокатского статуса, меня предупредили, что в отношении меня готовится провокация. На семью тоже давление чтобы они отказались от моих услуг.

— Сегодня появилась информация о показаниях инспектора ГИБДД. Он говорит, что Михаил находился за рулём…

— Комментировать это я не буду, но скажу лишь так, как он может являться очевидцем, когда прибыл на место уже после ДТП.

— Как сейчас Михаил? Он готов к суду?

— Ему по-прежнему очень тяжело морально. Сегодня , чтобы хоть как-то отвлечься он цитировал мне пьесу «Пар» Охлобыстина.