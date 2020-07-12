Пена схлынет: Путин не связывает с Крымом испорченные отношения РФ с Украиной

Ухудшение отношений России и Украины никак не связано с возвращением Крыма в состав РФ, считает президент РФ Владимир Путин.

Путин не стал связывать с Крымом испорченные отношения РФ с Украиной

«Что касается хронологии событий: то сначала произошёл государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными. С этого момента мы с ними разошлись. После этого Крым вернулся в состав РФ, а не наоборот. Так что то, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано», — заявил Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», сообщает Интерфакс.

Вместе с тем он выразил мнение, что «пена» вокруг этой ситуации «рано или поздно когда-нибудь схлынет».

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного на полуострове референдума. Украина итоги плебисцита не признает и называет Крым своей территорией, которую оккупировала Россия.