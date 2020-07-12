Стала известна причина смерти невесты на собственной свадьбе в ресторане Москвы. Все в шоке

Приехавшие медики диагностировали у невесты анафилактический шок и вызвали реанимационную бригаду. Не смотря на все усилия врачей, спасти девушку они так и не смогли. Причина аллергии — орехи в конфетах.

Невеста скончалась на собственной свадьбе, съев несколько конфет. Как выяснилось, девушка страдала от аллергии на орехи, которые и оказались в составе сладостей

Как стало известно «МК», трагедия произошла 11 июля в одном из банкетных залов усадьбы Царицыно. Этот день должен был стать для 25-летней Александры одним из самых счастливых в жизни. Ведь белое платье и пышная свадьба мечта почти каждой девушки. После регистрации в ЗАГСе новоиспеченные супруги с гостями отправились на прогулку по излюбленным всеми молодоженами местам. А вечером их уже поджидал шикарный банкет в ресторане. Гости веселились вовсю. В какой-то момент Саше вдруг резко стало плохо, девушка стала задыхаться прямо за столом. Перепуганные гости и сотрудники заведения вызвали «скорую». Приехавшие медики диагностировали у невесты анафилактический шок и вызвали реанимационную бригаду. Не смотря на все усилия врачей, спасти девушку они так и не смогли.

У Александры с детства была аллергия на орехи. Заказывая блюда для банкета, родные акцентировали на этом внимание. Однако, как выяснилось позже, конфеты, находившиеся на столах, содержали в своем составе фрагменты орехов. По словам близких, перед трагедией девушка съела несколько штук, после чего ей и стало плохо.