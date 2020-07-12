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Беременная от 20-летнего пасынка блогерша Марина Балмашева вышла за него замуж. Смотрите видео

21:26 12.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/marina_balmasheva
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История 35-летней женщины, которая влюбилась в пасынка, прогремела на всю Россию. Ради избранника она похудела на 60 кг и сделала пластические операции. 

Беременная от 20 летнего пасынка блогерша Марина Балмашева вышла за него замуж. Смотрите видео
Молодожены — Марина и ее бывший пасынок, а теперь муж

Популярная блогер Марина Балмашева, которая после развода с мужем сошлась с его 20-летним сыном Владимиром, вышла за него замуж.
История 35-летней женщины, которая влюбилась в пасынка, прогремела на всю Россию. Ради избранника она похудела на 60 кг и сделала пластические операции.

-Принимаем поздравления и лайки, — написала она в инстаграм.

Не дотерпели вы до вечера и завалили директ. Видео обычное. По делам покатались и заехали в Загс 😅 Расчески не было. Кольца в машине. Зато было хорошее настроение и смущение. Мы очень какие-то лунтики на видео. Но вот так. Главное для меня не как, а за кого и с кем 🙂❤
Вечером постараюсь залить фото в платье. Объявляю нас мужем и женой😅( мы хотели немного наряднее😅, но уже вечером)

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Принимаем поздравления и лайки🙂 Не дотерпели вы до вечера и завалили директ. Видео обычное. По делам покатались и заехали в Загс 😅 Расчески не было. Кольца в машине. Зато было хорошее настроение и смущение. Мы очень какие-то лунтики на видео. Но вот так. Главное для меня не как, а за кого и с кем 🙂❤ Вечером постараюсь залить фото в платье. Объявляю нас мужем и женой😅( мы хотели немного наряднее😅, но уже вечером)

Публикация от Марина Балмашева (@marina_balmasheva)

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От редакции

Бывает же любовь и такая.

Аноним, 12 июля 2020 22:46
Это не любовь, обычный блуд..

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