Беременная от 20-летнего пасынка блогерша Марина Балмашева вышла за него замуж. Смотрите видео

История 35-летней женщины, которая влюбилась в пасынка, прогремела на всю Россию. Ради избранника она похудела на 60 кг и сделала пластические операции.

Молодожены — Марина и ее бывший пасынок, а теперь муж

Популярная блогер Марина Балмашева, которая после развода с мужем сошлась с его 20-летним сыном Владимиром, вышла за него замуж.

История 35-летней женщины, которая влюбилась в пасынка, прогремела на всю Россию. Ради избранника она похудела на 60 кг и сделала пластические операции.

-Принимаем поздравления и лайки, — написала она в инстаграм.



Не дотерпели вы до вечера и завалили директ. Видео обычное. По делам покатались и заехали в Загс 😅 Расчески не было. Кольца в машине. Зато было хорошее настроение и смущение. Мы очень какие-то лунтики на видео. Но вот так. Главное для меня не как, а за кого и с кем 🙂❤Вечером постараюсь залить фото в платье. Объявляю нас мужем и женой😅( мы хотели немного наряднее😅, но уже вечером)