На кладбищенской дороге в Бердске перевернулся автомобиль

ДТП произошло в начале девятого вечера, сегодня, 12 июля. Имя «гонщика», перевернувшего «восьмёрку», на месте происшествия его товарищи из числа соседей по микрорайону Юго-Восточный сайту «Свидетель» предпочти сохранить инкогнито. — Ничего страшного, просто не вписался в поворот и перевернулся, съехав в кювет. Трезвый кстати, — прокомментировал Владимир, вызывая на помощь других друзей неустановленного водителя старенького ВАЗа восьмой модели. Стоит отметить, что самого владельца «перевёртыша», как утверждает Владимир, не пострадавшего в дорожной переделке на месте происшествия корреспондент издания не застал. В машине его нет. Как поясняют очевидцы – ушёл туда, куда ехал. Его товарищи в настоящее время решают вопрос: как поставить перевёрнутого «железного коня» на колёса. Аварийные комиссары и сотрудники ГИБДД интереса к произошедшему не проявили.
ДТП произошло в начале девятого вечера, сегодня, 12 июля.
Имя «гонщика», перевернувшего «восьмёрку», на месте происшествия его товарищи из числа соседей по микрорайону Юго-Восточный сайту «Свидетель» предпочти сохранить инкогнито.
— Ничего страшного, просто не вписался в поворот и перевернулся, съехав в кювет. Трезвый кстати, — прокомментировал Владимир, вызывая на помощь других друзей неустановленного водителя старенького ВАЗа восьмой модели.
Стоит отметить, что самого владельца «перевёртыша», как утверждает Владимир, не пострадавшего в дорожной переделке на месте происшествия корреспондент издания не застал. В машине его нет. Как поясняют очевидцы – ушёл туда, куда ехал.
Его товарищи в настоящее время решают вопрос: как поставить перевёрнутого «железного коня» на колёса.
Аварийные комиссары и сотрудники ГИБДД интереса к произошедшему не проявили.