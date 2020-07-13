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Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

16:22 13.07.2020
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Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Вакансии для жителей Бердска.

Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика

ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

-водитель ( кат.С,D,E) график сменный, з/п 25000руб.

-тракторист, график сменный, з/п 25000руб.

-водитель погрузчика, 5/2, 28-30000руб.

-мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб.

-мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 28000руб.

-мастер КИПиА, 5/2 , 18000руб.

-старший мастер цеха УБО, график 5/2, з/п 34500руб.

-заместитель руководителя санитарной службы, график 5/2, з/п по договоренности

.-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб.

-менеджер по приему и обработке заказов, график 5/2, з/п 23000руб.

-медсестра, график 1/3, з/п 15700-21300руб.

-повар, график 5/2,(скользящий(7.00 до 16.00), з/п 20800руб.

-учетчик, график 2/2, з/п 25000руб.

-прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб.

-укладчик-упаковщик, сменный, з/п 25000руб.

-зоолаборант,график 5/2, 18800руб.

-рабочие на производство, график 2/2, з/п 30-32000руб.

-рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 20.00 до 08.00), з/п 26000руб.

-оператор птицефабрик и механизированнных ферм, гарфик 5/2 скользящий, з/п от 20000руб.

-птицевод, график 5/2 скользящий, з/п 20000руб.

-санитар ветеринарный, график сменный,19000руб.

-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, график 5/2 скользящий, 25000руб.

-электрослесарь, график 5/2, з/п 25-27000руб.

-электогазосварщик, график 5/2, з/п 21400руб.

-слесарь-сантехник, график 5/2, з/п от 18000руб.

-слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб.

-слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб.

-кладовщик 2/2, з/п 20000руб.

Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:

8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10

Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельниково, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка.

ОТКРЫВАЕМ ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТАВКУ из БЕРДСКА.

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 03 июля 2020 19:19
С каких это пор в Линёво, Дорогино, Посевной и Евсино, не говоря о окрестных деревнях, начали отказываться от таких "королевских" для села зарплат? Тут явно нечисто с этой "расчудесной" фабрикой...
Аноним, 03 июля 2020 19:37
Никто не подойдет, а кто подойдет тому королевская зарплата только после испытательного срока за который человек узнает что никто и никогда
Анон, 06 июля 2020 22:30
-мастер КИПиА, 5/2 , 18000руб.
Пфф серьезно? Легче сразу уборшиком на эту же фабрику устраиваться зп выше

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