Закрыла доступ СМИ к обсуждению темы полигона ТКО на заседаниях рабочей группы власть Бердска

Два заседания рабочей группы по новой мусорке провели чиновники, депутаты и специалисты , 2 и 9 июля 2020 года. СМИ на эти заседания не позвали. Точнее позвали, но не все. Возникает вопрос: чиновники хотят управлять информационном потоком по этой теме? Редакция «Курьер.Среда.Бердск» отправила запрос на имя главы Шестернина.

Официальный запрос отправлен в мэрию Бердска с вопросами о законности их действий

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» отправила запрос в мэрию Бердска на имя главы Евгений Шестернина с вопросами о том, почему заседания рабочей группе по будущему полигону ТКО прошло в выборочном присутствии СМИ сегодня, 10 июля. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» уже месяц освещает тему строительства будущего полигона на границе Бердска и Искитимского .

«Курьер. Среда. Бердск» создал сюжет «Свалка между Бердском и Искитимом«, где было опубликовано 55 объективных материалов. У редакции есть своя аудитория, которая по закону имеет право получать информацию, а мы по закону о СМИ имеем право ее освещать.

Позиция редакции «Курьер. Среда. Бердск» — все СМИ должны освещать тему полигона ТКО у границы Бердска на земле Искитимского района. Без исключения. У каждого свой читатель. А избранность говорить о том, что власть хочет управлять информационным потоком конкретно по этой теме.

«Курьер. Среда. Бердск» отправил официальный запрос в мэрию Бердска с вопросами о законности их действий и ждет ответа по закону в течение 7 ближайших дней.

Список вопросов запроса в городскую мэрию:

1. Мэрией Бердска создана рабочая группа по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района около кладбища Бердска. На 10 июля 2020 года прошло два заседания. Просим предоставить копию регламента проведения заседаний в целом (то есть любых и на любую тему) рабочих групп, утвержденную администрацией города Бердска.

2. Просим предоставить копию повестки и протоколов ведения заседания рабочей группы по вопросам строительства полигона ТКО: заседание от 02.07.2020 и 09.07.2020 года. А так же просим предоставить аудиозапись проведенных заседаний рабочих групп по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района от 02.07.2020 и 09.07.2020 года.

3. На каких информационных ресурсах, каким методом или способом были извещены редакции СМИ Бердска о предстоящих заседаниях рабочих групп от 02.07.2020 и 09.07.2020 года?

4. Когда и кем принималось решение о закрытом проведении заседаний рабочих групп по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района от 02.07.2020 и 09.07.2020 года?

5. Если такого решения не принималось, то по каким критериям – на заседаниях рабочих групп по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района от 02.07.2020 и 09.07.2020 года присутствовал журналист сетевого издания «Бердск-онлайн»?

6. Почему организаторы заседаний рабочих групп по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района от 02.07.2020 и 09.07.2020 года выборочно приглашают СМИ, ущемляя право на получение информации по Федеральному закону от 27. 12. 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации» и ст. 15 Федерального закона от 09. 02. 2009 г. №8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации по важному вопросу для жителей Бердска – в лице читателей иных СМИ Бердска? Чем это обусловлено?



7. Является ли это прямой формой проявления цензуры со стороны органов власти в лице администрации Бердска – сокрытие информации о проведении заседания по общественно важной для горожан теме, чтобы впоследствии эта тема не отражалась на страницах того или иного СМИ?8. В каком документе администрации Бердска утвержден регламент проведения закрытых от СМИ совещаний, заседаний? Просим предоставить название документа, дату и год его принятия и копию документа.9. По какими критериям идет отбор со стороны органов власти Бердска по допущению или не допущению того или иного СМИ на мероприятия, когда организатором выступают сотрудники администрации Бердска?10. Министр ЖКХ и энергетики Архипов заявил, что проект полигона уже есть и он проходит экспертизы. Он также должен быть предоставлен в мэрию Бердска. Просим предоставить на освещение на нашем сайте «Курьер. Среда. Бердск» проект будущего полигона. Люди имеют право знать, это касается каждого жителя Бердска и Искитимского района.

Реакция «Курьер. Среда. Бердск» так же просит прокурора Бердска Романа Сивака обратить внимание на нарушение со стороны администрации Бердска закона о СМИ. Жители Бердска имеют право получать информацию о деятельности бердских чиновников. О принимаемых ими решениях. А если с точки зрения закона чиновники в данной конкретной ситуации ничего не нарушили, то мы хотели бы понять, согласно какому закону и какой статье — власть Бердска лишает граждан получать достоверную информацию. И ссылки со стороны чиновников — мы вам сообщим на сайте администрации и там узнаете — это не обоснование тому, что власть закрыла от СМИ тему будущего полигона ТКО.

И редакция «Курьер.Среда.Бердск» обращается к участникам группы. Когда у вас есть интерес в освещении какой-либо темы — вы сразу пишите и звоните в нашу редакцию. А когда у вас на глазах и с вашего, по сути согласия, нарушают право и жителей, и журналистов, вы молчите, набрав воды в рот. Честно было бы, если вы сказали — мы не будет заседать, пока не пригласите все СМИ. Взрослыми становятся тогда, когда не позволяют обстоятельствам управлять вами, а сами управляют обстоятельствами.