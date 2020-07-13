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Закрыла доступ СМИ к обсуждению темы полигона ТКО на заседаниях рабочей группы власть Бердска

22:46 13.07.2020, редакция "Курьер. Среда. Бердск" Фото: скрин
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Два заседания рабочей группы по новой мусорке провели чиновники, депутаты и специалисты , 2 и 9 июля 2020 года. СМИ на эти заседания не позвали. Точнее позвали, но не все. Возникает вопрос: чиновники хотят управлять информационном потоком по этой теме? Редакция «Курьер.Среда.Бердск» отправила запрос на имя главы Шестернина.

Закрыла доступ СМИ к обсуждению темы полигона ТКО на заседаниях рабочей группы власть Бердска
Официальный запрос отправлен в мэрию Бердска с вопросами о законности их действий
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Закрыла доступ СМИ к обсуждению темы полигона ТКО на заседаниях рабочей группы власть Бердска

Закрыла доступ СМИ к обсуждению темы полигона ТКО на заседаниях рабочей группы власть БердскаНе стал разговаривать с пикетчицей против строительства полигона ТКО Натальей Слесаревой вице-мэр Бердска Владимир ЗахаровЕщё 60 новостей

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» отправила запрос в мэрию Бердска на имя главы Евгений Шестернина с вопросами о том, почему заседания рабочей группе по будущему полигону ТКО прошло в выборочном присутствии СМИ сегодня, 10 июля. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» уже месяц освещает тему строительства  будущего полигона на границе Бердска и Искитимского .

«Курьер. Среда. Бердск» создал сюжет «Свалка между Бердском и Искитимом«, где было опубликовано 55 объективных материалов. У редакции есть своя аудитория, которая по закону имеет право получать информацию, а мы по закону о СМИ имеем право ее освещать.

Позиция редакции «Курьер. Среда. Бердск» — все СМИ должны освещать тему полигона ТКО у границы Бердска на земле Искитимского района. Без исключения. У каждого свой читатель. А избранность говорить о том, что власть хочет управлять информационным потоком конкретно по этой теме. 

«Курьер. Среда. Бердск» отправил официальный запрос в мэрию Бердска с вопросами о законности их действий и ждет ответа по закону в течение 7 ближайших дней.

Список вопросов запроса в городскую мэрию:

1. Мэрией Бердска создана рабочая группа по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района около кладбища Бердска. На 10 июля 2020 года прошло два заседания. Просим предоставить копию регламента проведения заседаний в целом (то есть любых и на любую тему) рабочих групп, утвержденную администрацией города Бердска.
2. Просим предоставить копию повестки и протоколов ведения заседания рабочей группы по вопросам строительства полигона ТКО: заседание от 02.07.2020 и 09.07.2020 года. А так же просим предоставить аудиозапись проведенных заседаний рабочих групп по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района от 02.07.2020 и 09.07.2020 года.
3. На каких информационных ресурсах, каким методом или способом были извещены редакции СМИ Бердска о предстоящих заседаниях рабочих групп от 02.07.2020 и 09.07.2020 года?
4. Когда и кем принималось решение о закрытом проведении заседаний рабочих групп по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района от 02.07.2020 и 09.07.2020 года?
5. Если такого решения не принималось, то по каким критериям – на заседаниях рабочих групп по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района от 02.07.2020 и 09.07.2020 года присутствовал журналист сетевого издания «Бердск-онлайн»?
6. Почему организаторы заседаний рабочих групп по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района от 02.07.2020 и 09.07.2020 года выборочно приглашают СМИ, ущемляя право на получение информации по Федеральному закону от 27. 12. 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации» и ст. 15 Федерального закона от 09. 02. 2009 г. №8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации по важному вопросу для жителей Бердска – в лице читателей иных СМИ Бердска? Чем это обусловлено?

7. Является ли это прямой формой проявления цензуры со стороны органов власти в лице администрации Бердска – сокрытие информации о проведении заседания по общественно важной для горожан теме, чтобы впоследствии эта тема не отражалась на страницах того или иного СМИ?
8. В каком документе администрации Бердска утвержден регламент проведения закрытых от СМИ совещаний, заседаний? Просим предоставить название документа, дату и год его принятия и копию документа.
9. По какими критериям идет отбор со стороны органов власти Бердска по допущению или не допущению того или иного СМИ на мероприятия, когда организатором выступают сотрудники администрации Бердска?
10. Министр ЖКХ и энергетики Архипов заявил, что проект полигона уже есть и он проходит экспертизы. Он также должен быть предоставлен в мэрию Бердска. Просим предоставить на освещение на нашем сайте «Курьер. Среда. Бердск» проект будущего полигона. Люди имеют право знать, это касается каждого жителя Бердска и Искитимского района.

Реакция «Курьер. Среда. Бердск» так же просит прокурора Бердска Романа Сивака обратить внимание на нарушение со стороны администрации Бердска закона о СМИ. Жители Бердска имеют право получать информацию о деятельности бердских чиновников. О принимаемых ими решениях. А если с точки зрения закона чиновники в данной конкретной ситуации ничего не нарушили, то мы хотели бы понять, согласно какому закону и какой статье — власть Бердска лишает граждан получать достоверную информацию. И ссылки со стороны чиновников  — мы вам сообщим на сайте администрации и там узнаете — это не обоснование тому, что власть закрыла от СМИ тему будущего полигона ТКО.

И редакция «Курьер.Среда.Бердск» обращается к участникам группы. Когда у вас есть интерес в освещении какой-либо темы — вы сразу пишите и звоните в нашу редакцию. А когда у вас на глазах и с вашего, по сути согласия, нарушают право и жителей, и журналистов, вы молчите, набрав воды в рот. Честно было бы, если вы сказали — мы не будет заседать, пока не пригласите все СМИ. Взрослыми становятся тогда, когда не позволяют обстоятельствам управлять вами, а сами управляют обстоятельствами.

Закрыла доступ СМИ к обсуждению темы полигона ТКО на заседаниях рабочей группы власть Бердска
Закрыла доступ СМИ к обсуждению темы полигона ТКО на заседаниях рабочей группы власть Бердска
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От редакции

Почему власть не пускает все СМИ на заседания рабочей группы?

Аноним, 10 июля 2020 14:10
НВР:
Шуму много,толку мало,вот и не пускают! Вопрос уже решен в пользу свалки на уровне области ,что после драки кулаками то махать,хоть и драки не было.Просто поставили перед фактом!
1906, 10 июля 2020 14:36
Тянут время,чтобы дать возможность построить гараж,а затем узаконить этот гараж в качестве мусоросортировочного завода.
1609, 10 июля 2020 15:03
Вобщем "как ты яхту назовешь,так она и поплывет" - из известного мультика
Т-Яна, 10 июля 2020 14:10
НВР: Курьеровцы, вами поднимаются вопросы, которые "властелины" не хотят озвучивать, тревожите их покой, народ вам доверяет; вы - НЕудобные для власти, потому вас и не приглашают! Имеют ли право попросить вас покинуть мероприятие, если вы придете "незваным гостем"?
Аноним, 10 июля 2020 14:22
Деньги любят тишину!
Аноним, 13 июля 2020 13:22
Мила, 10 июля 2020 14:47
Раз не пускают СМИ, значит 1) есть что скрывать
2) не хотят, чтоб горожане знали своих "героев"
3) боятся, что СМИ могут оперативно повлиять на ход событий
Таким образом, власти порождают новые "почему?" Ну и все тайное становится явным! Ау, чиновники и депутаты, что вы еще замышляете против народа?!
Аноним, 11 июля 2020 16:34
"2) не хотят, чтоб горожане знали своих "героев""
А что тут знать то? "Герой" в этой истории один, который, кстати, что то подзадержался на этом свете, как мне кажется. А "власть" бердская - это просто "шестерки", обслуживающие его интересы.
ДимаИзЦентра, 10 июля 2020 17:48
НВР:
Потому, что все решено уже. Сейчас надо заболтать вопрос, а по факту через два года гора мусора, трактор на вершине, внизу бомжи и вороны сверху, и летающие пакеты. Еще и гореть будеть
Аноним, 10 июля 2020 17:56
Подозреваю из за того, что КСБ имеет максимальный охват как СМИ. Видимо в мэрии не очень хотят тему раздувать. Ведь вообще-то это в любом случае ИХ косяк - прохлопать (преднамеренно или нет - другой вопрос) областную свалку на границе города с микроскопической территорией..
Аноним, 10 июля 2020 18:05
Нарвался Шестернин на "пердячую травку", это вам, уважаемый, не "Вечерний Новосибирск" и не 90-е лихие году - что хочу, то и ворочу.
Аноним, 10 июля 2020 21:57
Можно фамилии депутатов в студию кто за?
Аноним, 11 июля 2020 16:32
Да на сайте мэрии уже посмотрите
Аноним, 11 июля 2020 12:49
Депутаты должны быть Бердчанами коренными,"залетным"похрену всё,нагадят и свалят...
1107, 11 июля 2020 13:19
А затейник свалки самый что не есть коренной бердчанин,только вот гадит же.Неужели свалить собрался,а денежки от свалки на жизнь капать будут.
Аноним, 12 июля 2020 09:09
так из местных депутатов одни владельцы компаний, одни местные олигархи, а им как всем стало сно все по.... Надо в депутаты выбирать бердчан которые сердцем и головой болеют о благополучии города, а не о своем кармане и чтоб не открывали рот от "проектов" почетных и прочей....Получается, что власти НСО решают проблемы не с депутатами, не с администрацией, а с ранее судимым почетным гражданином. Позорище, во превратилась наша местная власть и во что превращается Бердск.
Аноним, 13 июля 2020 13:29
Одного уже раз выбрали, ещё пять лет ему сидеть.
Аноним, 13 июля 2020 16:45
1107, 11 июля 2020 13:19
Погуглите, откуда затейник родом, не такой уж он и местный.
Аноним, 12 июля 2020 00:16
У меня простой вопрос. Шестернин постоянно говорил бердчанам про город курорт. В итоге свалку организовывает. Вопрос: где вас товарищ шестернин ( и депутатский корпус) так подкантузило? Или где вы так проворовались, что переобуваетесь в воздухе?
Аноним, 13 июля 2020 14:46
Он просто художник - он так видит свалку как курорт для бердчан.
Асам в Турцию поедет отдыхать от тем помойных.

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