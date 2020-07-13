«А вдруг я уже переболел»? Где сдать анализ на COVID 19 жителям Бердска?

– это так называемые «ранние» антитела, вырабатываемые при иммунном ответе после заражения вирусом. Обнаружение антител IgM может указывать на текущий подострый инфекционный процесс.— это «поздние» антитела, которые важны для длительного иммунитета и иммунологической памяти. Обнаружение в крови антител IgG указывает на позднюю фазу заболевания или свидетельствует об инфекции, перенесенной в прошлом.Анализ крови на наличие антител ответит вам на вопросы – болеете ли вы сейчас, уже перенесли инфекцию или еще не сталкивались с вирусом.