«А вдруг я уже переболел»? Где сдать анализ на COVID 19 жителям Бердска?

Анализ крови на наличие антител класса G (IgG) к COVID-19 методом ИФА, качественное исследование
• определение наличия иммунного ответа
• становление факта перенесенной инфекции
Стоимость исследования по акции — 800 рублей*. Вместо 1000 рублей.
Анализ крови на наличие антител класса M (IgM) к COVID-19 методом ИФА, качественное исследование
• определение подострой фазы инфекции
Стоимость исследования по акции — 800 рублей*. Вместо 1000 рублей.
Анализ на наличие антител IgG и IgM к коронавирусу человека можно сдать в любом медицинском центре «Медсанчасть-168» по предварительной записи, либо пригласить медицинскую бригаду на дом или в офис.
• определение наличия иммунного ответа
• становление факта перенесенной инфекции
Стоимость исследования по акции — 800 рублей*. Вместо 1000 рублей.
Анализ крови на наличие антител класса M (IgM) к COVID-19 методом ИФА, качественное исследование
• определение подострой фазы инфекции
Стоимость исследования по акции — 800 рублей*. Вместо 1000 рублей.
Анализ на наличие антител IgG и IgM к коронавирусу человека можно сдать в любом медицинском центре «Медсанчасть-168» по предварительной записи, либо пригласить медицинскую бригаду на дом или в офис.
Наверняка вы слышали о возможности «бессимптомного течения COVID-19» и многие подозревают, что уже перенесли вирус нового типа, как говорится, «на ногах». Сформировался ли у вас специфический иммунитет к коронавирусу челвоека? Безопасно ли вам общаться с родными и близкими, находящимися на изоляции? Опасны ли вы для окружающих?
Ответы на эти вопросы вы узнаете, пройдя быструю и высокочувствительную диагностику COVID-19 в сети медицинских центров «Медсанчасть-168»
Ответы на эти вопросы вы узнаете, пройдя быструю и высокочувствительную диагностику COVID-19 в сети медицинских центров «Медсанчасть-168»
В чем различие антител IgM и IgG?
IgM – это так называемые «ранние» антитела, вырабатываемые при иммунном ответе после заражения вирусом. Обнаружение антител IgM может указывать на текущий подострый инфекционный процесс.
IgG — это «поздние» антитела, которые важны для длительного иммунитета и иммунологической памяти. Обнаружение в крови антител IgG указывает на позднюю фазу заболевания или свидетельствует об инфекции, перенесенной в прошлом.
Анализ крови на наличие антител ответит вам на вопросы – болеете ли вы сейчас, уже перенесли инфекцию или еще не сталкивались с вирусом.
IgM – это так называемые «ранние» антитела, вырабатываемые при иммунном ответе после заражения вирусом. Обнаружение антител IgM может указывать на текущий подострый инфекционный процесс.
IgG — это «поздние» антитела, которые важны для длительного иммунитета и иммунологической памяти. Обнаружение в крови антител IgG указывает на позднюю фазу заболевания или свидетельствует об инфекции, перенесенной в прошлом.
Анализ крови на наличие антител ответит вам на вопросы – болеете ли вы сейчас, уже перенесли инфекцию или еще не сталкивались с вирусом.
ВОПРОС:
Какие еще методы сдачи анализа на коронавирус возможны в «Медсанчасть-168»?
ОТВЕТ:
Экспресс-тесты сразу на 2 показателя, наличие в крови антител IgG+IgM
- В экспресс-тесте на коронавирус используется метод иммунохроматографии. Такой тест отвечает сразу на 2 вопроса: есть ли у вас в крови антитела к коронавирусу и не являетесь ли вы бессимптомным носителем вируса. Такой тест делается в течение суток. Для большей точности анализ выполняется не на цельной крови, а после центрифугирования.
- В экспресс-тесте на коронавирус используется метод иммунохроматографии. Такой тест отвечает сразу на 2 вопроса: есть ли у вас в крови антитела к коронавирусу и не являетесь ли вы бессимптомным носителем вируса. Такой тест делается в течение суток. Для большей точности анализ выполняется не на цельной крови, а после центрифугирования.
ВОПРОС:
Какова стоимость теста?
ОТВЕТ:
Стоимость экспресс-теста 1800 руб.
Все используемые тесты имеют регистрационные удостоверения и допущены для использования на территории РФ.
Все используемые тесты имеют регистрационные удостоверения и допущены для использования на территории РФ.
ВОПРОС:
Как выполняются анализы крови на антитела?
ОТВЕТ:
Медсестра производит забор крови из вены в специальную пробирку и доставляет пробу в медцентр. Анализ выполняется в лаборатории.
ВОПРОС:
Нужно ли записываться на анализ?
ОТВЕТ:
Да, обязательно, для вашей безопасности мы выделяем специальное время, чтобы избежать скопления людей.
ВОПРОС:
Как готовиться к анализу крови?
ОТВЕТ:
Анализ сдается натощак, нужно не есть 3-4 часа до забора крови. За сутки не употреблять алкоголь. Интерпретацию результата проводит врач-инфекционист.
Результат экспресс-теста на официальном бланке выдаем в течение 1 рабочего дня, а результат тестов по ИФА-методике до 3х рабочих дней.
*дополнительно оплачивается забор материала.
Подробности уточняйте по тел.: 8 (383) 332-05-51
Люди с признаками ОРВИ в острой фазе, находящиеся на карантине или приехавшие из регионов с повышенным риском заражения должны дождаться выздоровления или окончания карантина для сдачи теста.
Результат экспресс-теста на официальном бланке выдаем в течение 1 рабочего дня, а результат тестов по ИФА-методике до 3х рабочих дней.
*дополнительно оплачивается забор материала.
Подробности уточняйте по тел.: 8 (383) 332-05-51
Люди с признаками ОРВИ в острой фазе, находящиеся на карантине или приехавшие из регионов с повышенным риском заражения должны дождаться выздоровления или окончания карантина для сдачи теста.
Справка о компании:
Почти полвека десятки тысяч людей доверяют свое здоровье и здоровье своих близких клиникам "Медсанчасть-168". Мы взяли лучшее из современных мировых практик и сохранили классическую качественную медицину. Каждый из филиалов окажет вам все необходимые медицинские услуги: консультации, диагностику, лечение.
Почти полвека десятки тысяч людей доверяют свое здоровье и здоровье своих близких клиникам "Медсанчасть-168". Мы взяли лучшее из современных мировых практик и сохранили классическую качественную медицину. Каждый из филиалов окажет вам все необходимые медицинские услуги: консультации, диагностику, лечение.
Заявку на запись можно оставить
на сайте www.hospital168.ru
и по тел.: +7 (383) 332-05-51
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на сайте www.hospital168.ru
и по тел.: +7 (383) 332-05-51
Клиники в Академгородке, г.Новосибирск
Стационар НА АРБУЗОВА, 6
КЛИНИКА НА КОПТЮГА
КЛИНИКА НА АРБУЗОВА, 1/1К4
КЛИНИКА В КРАСНООБСКЕ
Новосибирская область,
пос. Краснообск, д.116
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