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Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?

22:25 13.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С такой инициативой должен выступить сам Путин в обращении к нации. Россияне считают, что августовские деньги пригодились бы при подготовке детей к школе.

Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?
По 10 тысяч рублей выплатили на детей от 3 до 16 лет в июне и июле
Сюжет: Все пособия Путина
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?

Дайте 10 000 рублей в августе! Петицию о продлении выплат от Путина на детей до 16 лет подписывают россияне«Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте!»: называют наглыми желающих получить выплату на каждого ребенка в 10 000 рублей от Путина в августеЕщё 205 новостей

Семьям с детьми с апреля выплатили несколько временных пособий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»:

-По 15 тыс. рублей перечислили на малышей, не достигших 3-летнего возраста. Начисляли их с апреля по июнь.

-10 тыс. рублей в июне получили семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Еще 10 тыс.  в июле получили уже все семьи с детьми от рождения до 16 лет.

С апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это – 3 тыс. рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей.

Какие меры поддержки предусмотрены в августе 2020 года? В соцсетях спорят на тему, продлят ли на август выплату в 10 тыс. рублей. Некоторые ссылаются на слова главы кабмина Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября.

Но премьер не упоминал в своих речах детские выплаты. Он анонсировал продление выплат для соцработников, помогающих в работе с коронавирусными пациентами. Именно им до 15 сентября полагаются денежные выплаты.

Поэтому сказать определенно, будет в августе еще одна детская выплата, пока невозможно. Ссылаться на слова Мишустина в данном случае не совсем правильно. Решение о назначении пособий принимает президент. Правительство же издает постановления о правилах начисления выплат уже на основании президентских указов.

Плюс каждая выплата на детей вводилась после личного заявления Путина. Вероятно, при назначении еще одного пособия он тоже выступит сам с обращением к нации. Пока нормативно-правовых актов по данному вопросу не принималось и не анонсировалось.

Но надежда на продление выплат сохраняется. Многие считают, что августовские деньги были бы очень кстати для подготовки детей к школе. Как вы считаете?

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От редакции

В августе будут выплаты на детей?

Любовь, 12 июля 2020 20:54
Да,конечно не мешало бы ещё получить на детей одноразвую выплату. Сама сижу на минималке уже четвёртый месяц. Ресторан только открылся три дня назад.
Мария, 13 июля 2020 22:54
Да я тоже думаю что августовская выплата очень поможет и детей в школу собрать и в садик с рождения и до 16
Аноним, 13 июля 2020 00:49
Хотелось бы, не только школьнькам а детям с 3 до 16 лет, так как в садик тоже нужно собрать ребенка
Катерина, 13 июля 2020 10:28
С 0 до 18 нужно, у меня ребёнок с 2х лет в садик ходит
Ксения, 13 июля 2020 15:51
Интересно Вы конечно рассуждаете...от 3-х до 16 лет детям нужны деньги, а от 0 до 3-х как будто нет...их тоже нужно кормить, одевать, обувать и т.д Если выплачивать, то всем...
Аноним, 13 июля 2020 01:17
НВР:
Да
оксана, 13 июля 2020 01:40
спасибо В В Путину.Эти выплаты были очень кстати.Хотелось бы в августе получить чтобы собрать детей в школу.
Юлия, 13 июля 2020 15:24
Сечас на носу у всех школа и в августе помощь путина не помешала бы не кому.
Наталья, 13 июля 2020 03:30
НВР:выплаты нужны, и не только к подготовке к школе. Далеко не все регионы отменили ограничительные меры. У нас, например, детские сады открылись только для отдельных детей, если оба родителя работают в отраслях, обозначенных в постановлении области. А остальные?
Ирина, 13 июля 2020 03:58
А чем же дети от 8лет до18лет хуже детей с рождения.Им всё,а этих детей кормить одевать не нужно.Если выплачивать то всем,Ане делать разницы.
Яна, 13 июля 2020 12:48
ну так на 8 лет дают деньги так то
Иван, 13 июля 2020 12:50
так с 16 лет уже дети вы видели какие! Уже сами рожают, просто вас жаба душит что вам не дали вот и все
Еленка Ваер, 13 июля 2020 16:50
Да с 8 лет до 18 нет выплат ежемесячных для мало обеспеченная как с 3 до 7 лет.
Раз в три месяца крупы дают и раз в три месяца 1000 на семью.
Вдуматься только 4000 тыс в год.
Аноним, 13 июля 2020 04:25
НВР:
Будут
Аноним, 13 июля 2020 07:33
НВР:
Нет. Набаловались.
Ольчик, 13 июля 2020 08:00
Здравствуйте
Да конечно, мы очень благодарны В. В. Путину за такую поддержку, и не плохо было бы получить такую поддержку и еще раз. Так как улучшения не ожидается,вирус распространяется а денег много не бывает, уж тем более когда есть дети. ОЧЕНЬ ПРОСИМ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОДДЕРЖАТЬ НАС И В АВГУСТЕ!!!!!
Аноним, 13 июля 2020 08:09
НВР:
Вряд ли. Выборы уже прошли
Наталья, 13 июля 2020 10:25
Владимир Владимирович Путин к вам обращаться Мама ребенка от 3 до 16 лет можно узнать у вас будет ещё выплаты на детей в августе месяце? Я вам очень благодарна спасибо вам огромное за все не помешало бы ещё одну выплату к школе собрать ребенка
Барабашка, 13 июля 2020 11:30
Натача, здесь не прямая линия с президентом
Еленка Ваер, 13 июля 2020 16:55
Да, что Вы с этой школой привязались цены на продукты какие, еды детям купить денег нет.
Эти 20000 очень спасают прокормить детей.
А в школу собрать 3000 хватает в волю.
Николай, 13 июля 2020 11:47
Я опекун безработный,помощь к школе очень нужна!!
Аноним, 13 июля 2020 12:07
НВР:
Данная выплата очень помогает в такой сложный период. Было бы хорошо если бы ее выплачивали до конца года. Так как многие семьи столкнулись со с многими трудностями и не предвиденными расходами.
Аноним, 13 июля 2020 12:30
НВР:
Конечно, выплаты сейчас очень даже нужны многим семьям. Спасибо огромное призиденту...
Аноним, 13 июля 2020 13:21
Эти выплаты были перед выборами, сейчас выборы прошли больше никаких выплат не будет. Это была замануха чтобы люди только проголосовали
Аноним, 13 июля 2020 13:37
НВР:
Надеюсь что да,как раз будет помощь что детей собрать в школу.
Аноним, 13 июля 2020 13:46
НВР:
Враньё
Аноним, 13 июля 2020 14:11
НВР:
Надеюсь к школе не помешает
Анатолий, 13 июля 2020 14:15
Да эти выплаты очень помогли Я тоже за продления
Анна, 13 июля 2020 14:28
В сентябре будут ещё выборы президента! Спасибо В.В Путин за поддержку,но к школе мы надеемся нам будет выплата тоже! Надо двоих в школу одеть и одного ребёнка в садик! Спасибо
Аноним, 13 июля 2020 17:48
"В сентябре будут ещё выборы президента"...а в какой стране? :)
Аноним, 13 июля 2020 14:41
НВР:
Надеюсь что да
Аноним, 13 июля 2020 15:02
Спасибо вам большое Владимир Владимирович,за помощь семьям с детьми.Хотелось бы верить,что в августе будет ещё одна выплата в размере 10000руб,чтоб собрать детишек в школу и садик.Будем надеяться и верить,что Владимир Владимирович реально беспокоится о своём народе,гражданах страны!И,ещё конечно было бы не плохо,ради справедливости,поддержать те семьи чьи дети ещё не достигли 18 летнего возраста
Аноним, 13 июля 2020 15:43
НВР:
Очень нужны деньги на ребенка до 3 лет- так как нужно питание, одежда и т.д
Анна, 13 июля 2020 15:51
Я вообще за то,чтобы на всех детей были ежемесячные выплаты,пока не закончится пандемия.
Валентина, 13 июля 2020 16:16
Да спасибо большое Владимиру Владимировичу за помощь детям, но если есть возможность, то ещё и к школе не помешало бы.
Аноним, 13 июля 2020 17:06
НВР:
Будет выплата в августе
Аноним, 13 июля 2020 17:12
НВР:
Думаю было бы очень к стати продлить выплаты так как с работай у нас все плохо, а детей нужно собирать в школу,и садик, это помогло бы очень
Аноним, 13 июля 2020 17:14
Не будет больше выплат.конституция прошла.
Аноним, 13 июля 2020 17:32
Прям в точку
Аноним, 13 июля 2020 17:16
НВР:
Очень надеюсь
Аноним, 13 июля 2020 17:21
Да, ещё одна выплата была бы очень кстати к школе.
Ольга, 13 июля 2020 17:23
Здравствуйте! Я мама четверых детак, мне очень помогли эти выплаты, но конечно было бы неплохо, если бы ещё помогли. Ведь не у всех дети достигшие 16 лет не ходят в школу, и не помешало бы на 16 летних тоже выплоты получить.
Аноним, 13 июля 2020 17:26
Почему же с апреля как объявили не платили по 10 хотя должны были бы это же помощь в тяжелое время, так получается просто на плевали на людей и выплатили два месяца да вообще до 16 лет должны платить хоть что все дети хотят есть сам Путин говорит рожать вот государство вам дает а по факту ни чего
Аноним, 13 июля 2020 18:48
НВРхотелась бы чтоб Владимир Владимирович сделал выплоту ещё раз, чтоб собрать детей в школу:
Аноним, 13 июля 2020 18:50
НВР:
Надеемся, что будет. Ведь это реальная помощь даже тем кто не может найти работу живя в поселке.
Аноним, 13 июля 2020 19:18
НВР:
Будут ли августовские выплаты 10 тысяч
Аноним, 13 июля 2020 19:55
НВР:
Да конечно было бы очень приятно и за фенансовою потдершку то что ребенка собрать в школу
Екатерина, 13 июля 2020 19:58
Вопрос будет в августе выплата с3 до16
Аноним, 13 июля 2020 19:58
Было бы очень кстати получить ещё выплаты в августе,собрать ребенка в садик
Татьяна, 13 июля 2020 20:00
Все полученные до этого времени пособия очень помогли. Одела 4 детей на лето и исполнили давнюю мечту- бассейн и холодильничек)) если бы в августе дали такую помощь, то купила бы хоть по планшету детям. А то компьютер один, а учеников трое) не удобно ужасно учиться)

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