Дайте 10 000 рублей в августе! Петицию о продлении выплат от Путина на детей до 16 лет подписывают россияне

На сайте change.org опубликована петиция родителей, которые просят продлить пособие в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в августе. Автор петиции Наталья Бусарова адресовала ее президенту и правительству РФ. На 14.00 воскресенья 12 июля ее подписали более 1200 человек.
Наталья напомнила, что в июне и июле семьи с детьми до 16 лет получили новое пособие — по 10 000 рублей на каждого ребенка. Теперь родители просят перечислить столько же и в августе, ведь траты на детей в последний месяц лета возрастают.
Авторы обращения отмечают, что из-за пандемии коронавируса многие россияне потеряли работу или лишились ощутимой части доходов, поэтому нуждаются в помощи. А впереди август – время подготовки к школе.
-Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учебу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты, — отмечает автор петиции.
Автор обращения и те, кто его поддержал, надеются, что власть их услышит.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не все россияне поддержали идею выплатить пособие 10 000 рублей в августе, называя это халявой.
Однако подписавшие петицию объясняют в комментариях, почему им важна поддержка государства — и не только школьников, но и детсадовцев.
Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пока официальных заявлений относительно августовских выплат президент Путин не делал.
Вообще оборзели люди. Дать им деньги на детей. А почему вы не требуете, чтобы деньги дали тем, у кого зарплата из-за коронавируса упала. Я в школе зав.производстов столовой работаю и у меня зарплата с марта 2020 упала на 15000р. Получала 35000. Сейчас 20000. Как мои повара. А что изменилось? Только то что детей в школе нет. Заявление Путина, чтобы зарплаты не сокращать - наше начальство наплевало. У нас инженер получал 40000 до марта. В июне получил 22000. Когда он пошел к директору узнавать почему так мало, ему ответили: У тебя объемы работы уменьшились т.к. сотрудников в школе нет и ломаться нечему. Не устаивает - увольняйся.
вот во франции нет никаких пособий на детей из-за коронавируса
Да даст,потом ещё больше заберет из за роста цен на все.....!?
Думаю да
Мне всё выплатили, два раза, благодарю! Надеюсь на выплату и в августе. Путин лучший!!
Да
Да будет очень к стати
Просим ,сделать выплаты на детей!!!
Хотелось бы получить в августе месяце
И живём мы вдвоём на 10000 р а за квартиру съёмную заплатить надо каждый месяц по 6000 р и как жить дальше не представляю
Путин отличный.Я мать-одиночка с 3 детьми.
Одному 9 лет,5 лет и 1,7.
Скоро школа и проблем будет больше.
Честно скажу,что надеюсь на эти деньги.
Я деньги получила, но, разумеется, против сказочного