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Дайте 10 000 рублей в августе! Петицию о продлении выплат от Путина на детей до 16 лет подписывают россияне

22:49 13.07.2020 Фото: pixabay.com
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Автор обращения к президенту отмечает, что из-за пандемии коронавируса многие потеряли работу или лишились ощутимой части доходов, поэтому нуждаются в помощи. А впереди август – время подготовки к школе.

Дайте 10 000 рублей в августе! Петицию о продлении выплат от Путина на детей до 16 лет подписывают россияне
За детей до 16 лет уже получили 20 тыс. рублей их родители
Сюжет: Все пособия Путина
Дайте 10 000 рублей в августе! Петицию о продлении выплат от Путина на детей до 16 лет подписывают россияне

Дайте 10 000 рублей в августе! Петицию о продлении выплат от Путина на детей до 16 лет подписывают россияне«Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте!»: называют наглыми желающих получить выплату на каждого ребенка в 10 000 рублей от Путина в августеЕщё 205 новостей

На сайте change.org опубликована петиция родителей, которые просят продлить пособие в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в августе. Автор петиции Наталья Бусарова адресовала ее президенту и правительству РФ. На 14.00 воскресенья 12 июля ее подписали более 1200 человек.

Наталья напомнила, что в июне и июле семьи с детьми до 16 лет получили новое пособие — по 10 000 рублей на каждого ребенка. Теперь родители просят перечислить столько же и в августе, ведь траты на детей в последний месяц лета возрастают.

Авторы обращения отмечают, что из-за пандемии коронавируса многие россияне потеряли работу или лишились ощутимой части доходов, поэтому нуждаются в помощи. А впереди август – время подготовки к школе.

-Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учебу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты, — отмечает автор петиции.

Автор обращения и те, кто его поддержал, надеются, что власть их услышит.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не все россияне поддержали идею выплатить пособие 10 000 рублей в августе, называя это халявой.

Однако подписавшие петицию объясняют в комментариях, почему им важна поддержка государства — и не только школьников, но и детсадовцев.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пока официальных заявлений относительно августовских выплат президент Путин не делал.

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От редакции

Путин даст по 10 тыс. в августе?

Катя, 12 июля 2020 15:22
НВР:
Вообще оборзели люди. Дать им деньги на детей. А почему вы не требуете, чтобы деньги дали тем, у кого зарплата из-за коронавируса упала. Я в школе зав.производстов столовой работаю и у меня зарплата с марта 2020 упала на 15000р. Получала 35000. Сейчас 20000. Как мои повара. А что изменилось? Только то что детей в школе нет. Заявление Путина, чтобы зарплаты не сокращать - наше начальство наплевало. У нас инженер получал 40000 до марта. В июне получил 22000. Когда он пошел к директору узнавать почему так мало, ему ответили: У тебя объемы работы уменьшились т.к. сотрудников в школе нет и ломаться нечему. Не устаивает - увольняйся.
Аноним, 12 июля 2020 15:36
Халяву из мозгов изжить невозможно. Как только она та укоренится, то за нее пойдут и в бой. За дармовое человек готов на все, даже на самые тяжкие преступления. Причем, сколько бы ему не давали, всегда будет мало.
Марго, 13 июля 2020 10:36
Никто не обнаглел,детские пособия должны быть достойными.Если тянутся за Европой,так пусть и детские будут как в Европе.Чтоб можно было одеть обуть и накормить детей,а не клянчить у государства.
Аноним, 13 июля 2020 11:14
А какие пособие в европе?
вот во франции нет никаких пособий на детей из-за коронавируса
Я, 13 июля 2020 18:55
Да вы еду не покупаете, сумки домой каждый день из столовой тащите.Не у всех же такая халява
Аноним, 12 июля 2020 17:06
Кто до вируса чесал брюхо,тот и требует Остальные работают яЗачем работать выдадут и вперед в пивнуху,да пузо шашлыками набивать Прл то многим детям ничего из этих денег не дос ается
Тата, 13 июля 2020 23:16
Это ты по себе судишь,а остальных не прилетай,в не во всех деревнях работа есть,мужья за любую работу хватаются,у меня муж сидит 10месяцев без содержания, потому-что у начальства нет денег на закупку сырья,а когда начальству денег надо и рабочих вызывают и работа на неделю появляется,а зарплату не платится,так что эта помощь была бы кстати
Аноним, 13 июля 2020 01:33
А те дети которым по 17 лет не дети что ли их тоже нужно в школу собирать может перед школой нам выдали они такие же дети
Аноним, 13 июля 2020 17:27
Это Ваши дети, вот и заботьтесь о них и в школу собирайте! Вам и так уже государство много чего даёт! Бесите уже со своими дитями! Пенсионерам, которые всю жизнь на государство горбатились, не дали ни копейки, а вы рожаете для кого? Надо же, обнищали в один миг все. Пробухаете меньше!
Аноним, 13 июля 2020 03:15
Лучше. Бы. Правительство. Заплатили. За. Июль. И август. Головой. Не. Подумали!
Аноним, 13 июля 2020 04:04
Да конечно Хорошо бы если наш президент Путин помог бы подготовкой к школе Я тоже мать четверых детей и мне надо в этом году собрать троих детей
Людмила р, 13 июля 2020 08:18
А если не деньгами а чеками выдать чтоб только для покупки нужного к школе и садам но это огромная волокита атак я тоже думаю что это уже перебор а пенсионерам тоже немного б немешало одноразово
Я, 13 июля 2020 18:57
Пенсионеры итак пенсию получают, у них ее никто не отбирал, а люди зарплаты лишились
Аноним, 13 июля 2020 10:44
НВР:
Да даст,потом ещё больше заберет из за роста цен на все.....!?
Софья, 13 июля 2020 11:26
Я хочу сказать что прежде всего детей мы продаем для себя а не для государства, конечно никто не отказывается от помощи государства это очень очень хорошо когда оказывают поддержку но всё же самим тоже надо думать головой а неиным местом у меня у самой шестеро детей их тоже нужно одевать обувать кормить но я надеюсь только на себя и мужа. Так же хочется сказать родителям у которых дети с 16до18 почему вас гложет зависть вы пишите в комментариях что родители до 16 обнаглели дак если на то пошло не мы принимаем решение а государство зачем оскорблять людей может и действительно им нужна помощь а вы вот так вас все понимают что ребенку после 16 надо больше но люди не виноваты нинадо прибегать к оскорблениям будте умнее мудрее и нежилайте не кому зла.
Екатерина, 13 июля 2020 11:36
Я за что бы получить эту выплату в августе, у меня трое детей рабу найти не могу, а надо и в школу и в садик собирать детей
Аноним, 13 июля 2020 17:29
В смысле работу не найти? Продавцы кругом требуются, есть другие специальности, но лучше то сидеть с протянутоц рукой и кляньчить пособия!
Надежда, 13 июля 2020 11:58
А почему бы правительству вообще не сделать детские на каждого ребенка в размере 10000, а то на 290 руб как то ничего не купить ребенку. А с 1.5 до 3 вообще ничего не платят, с работы 60 рублей. Не обожратся бы детям. Вместо того чтобы отправлять по странам гум помощь, лучше своим детям бы в России помогли. Что то России никто в период пандемии не прислал ничего.
Галя, 13 июля 2020 13:56
Мне не отдали вторую выплаты 10000руб на ребенка. галина
Галя, 13 июля 2020 14:02
Мне не отдали вторую выплаты 10000руб на ребенка. галина. И ещё кто может помочь мне нужны деньги на операцию.я одна воспитывают дочку.
Иваныч, 13 июля 2020 14:15
НВР:
Думаю да
Аноним, 13 июля 2020 15:41
Дай бог что бы дали к школе по 10000 рублей на ребёнка
Аноним, 13 июля 2020 17:04
НВР:
Мне всё выплатили, два раза, благодарю! Надеюсь на выплату и в августе. Путин лучший!!
Аноним, 13 июля 2020 17:22
НВР:
Да
Елена, 13 июля 2020 17:29
НВР:
Да будет очень к стати
Екатерина, 13 июля 2020 17:47
Здравствуйте я всем хочу сказать спасибо что Путин нам помог но вы думаете 10 тысяч в месяц на ребенка так много нет эти деньги уходят на питание и чтоб выжить я сижу в декрете не работаю мужа нет и выживаю за счёт этих денег к сожалению вот такой у нас регион.... Потому что я была б благодарна подержки Владимира Владимировича ещё раз
Кристина, 13 июля 2020 17:56
В связи с пандемией, многие родители потеряли работу,у многих сократили ЗП. Я мама двоих детей в декрете ...муж работает,но ЗП копейки ! Живем на съёмной квартире ...цены растут !!! Я поддерживаю петицию о выплате в августе ,на детей до 16 лет !Дети наше будущее- их нужно одевать и кормить! Сейчас каждая поддержка от государства важна каждому !!! Остается надеяться на то,что наше Правительство за будущее страны! А будущее-это дети ! Кем они вырастут в нищете? Когда людей лишают работы и ЗП ?
Просим ,сделать выплаты на детей!!!
Аноним, 13 июля 2020 22:32
Ваши дети-это Ваше будущее, вы их рожаете для себя, чтобы вас в старости содержали. А сейчас если рожаете, то и содержать своих детей сами обязаны! А то уже мама двоих детей, сидит опять в декрете, живут на съёмной квартире, но будем ещё рожать, потому что это выгодно... Если не можете обеспечить своих детей, то кому вы их рожаете? Или чтоб было? Или сам процесс нравится? Расповалмли вас льготами и пособиями, а вы и рады демографии в стране поднимать. Бесите уже со своим нытьём и попрошайничеством! Идите и зарабатывайте, а не пенсионеров пенсией попрекайте. Пенсионеры свои пенсии Заработали, вкалывая всю жизнь и пособия на своих детей не клянчили! Достали уже со своими дитями!
Ангелина Шашкова, 13 июля 2020 18:06
Было бы не плоха получить
Аноним, 13 июля 2020 19:08
Спасибо В.В.Путину за помощь я смогла купить своим детям на 20 тысяч рублей и одежду и еду и игрушки у меня их троя и очень благодарна нашему призеденту за эту помашь
Аноним, 13 июля 2020 22:15
НВР:
Хотелось бы получить в августе месяце
Вероника, 13 июля 2020 22:25
Я благодарна В.В.Путину за поддержку и надеюсь что за август тоже так-же перечислять
Аноним, 13 июля 2020 23:55
В Августе будешь уже метать помет, не перечислит.
Валентина, 13 июля 2020 23:00
Я тоже мать одиночка не могу идти работать потому что ребенку два года а в сад не берут мест нет
И живём мы вдвоём на 10000 р а за квартиру съёмную заплатить надо каждый месяц по 6000 р и как жить дальше не представляю
Аноним, 13 июля 2020 23:41
Благодарите Путина))
Валя, 13 июля 2020 23:04
Спасибо призиденту что заботиться о наших детях
Аноним, 13 июля 2020 23:47
Да, нужны ему ваши дети))
Аноним, 13 июля 2020 23:15
У вас 20000 зарплата у меня вообще 13000
Аноним, 13 июля 2020 23:37
У меня зарплата 6300, муж инвалид 3 группы. Двое школьников. Как прожить на эти гроши ?
Аноним, 13 июля 2020 23:42
НВР:
Путин отличный.Я мать-одиночка с 3 детьми.
Одному 9 лет,5 лет и 1,7.
Скоро школа и проблем будет больше.
Честно скажу,что надеюсь на эти деньги.
Аноним, 13 июля 2020 23:44
Все прям так к Путину прониклись, как будто это его деньги))
Я деньги получила, но, разумеется, против сказочного

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