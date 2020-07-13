Устроили побег от полиции угнавшие Волгу две несовершеннолетние девочки в Москве

Девочки в итоге вылетели на бордюр и врезались в припаркованный автомобиль. Они получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Угнали Волгу две девочки и пострадали в ДТП в Москве

Две несовершеннолетние девочки на угнанной машине «Волга», пытаясь уйти от полицейской погони, вылетели на бордюр и врезались в припаркованный автомобиль в Москве, организована проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД 12 июля.

По данным пресс-службы, девочки угнали машину на Динамовской улице, однако на Нижегородской улице, не справившись с управлением, уходя от полицейской погони, машина вылетела на бордюр и врезалась в припаркованный автомобиль Nissan.

«Установлено, что в автомашине ВАЗ 3102 находилось двое несовершеннолетних — девочки 2005 и 2006 года рождения. Они получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказал собеседник агентства.



Он добавил, что по данному факту полиция проводит проверку.

Источник — РИА новости.