Устроили побег от полиции угнавшие Волгу две несовершеннолетние девочки в Москве

Две несовершеннолетние девочки на угнанной машине «Волга», пытаясь уйти от полицейской погони, вылетели на бордюр и врезались в припаркованный автомобиль в Москве, организована проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД 12 июля.
По данным пресс-службы, девочки угнали машину на Динамовской улице, однако на Нижегородской улице, не справившись с управлением, уходя от полицейской погони, машина вылетела на бордюр и врезалась в припаркованный автомобиль Nissan.
«Установлено, что в автомашине ВАЗ 3102 находилось двое несовершеннолетних — девочки 2005 и 2006 года рождения. Они получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказал собеседник агентства.
Источник — РИА новости.