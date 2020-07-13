По данным «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, град, ночью при грозах местами сильные дожди. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18°C, днем +23, +28°C.
Дожди, грозы и град вернулись в Бердск. Но солнышко прогреет до +28 градусов 13 июля
08:30 13.07.2020
Ночью и утром местами будут туманы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18°C.
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08:45 13-07-2020
БердскДожди, грозы и град вернулись в Бердск. Но солнышко прогреет до +28 градусов 13 июля
08:30 13-07-2020