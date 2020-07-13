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Первые задержания прошли на ночном митинге в поддержку губернатора региона в Хабаровске

08:45 13.07.2020 Фото: interfax.ru
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Стихийная акция продолжается на площади имени Ленина возле здания правительства края. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов.

Первые задержания прошли на ночном митинге в поддержку губернатора региона в Хабаровске
Массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент «Интерфакса» с места события.

Стихийная акция продолжается на площади имени Ленина возле здания правительства края в Хабаровске, где уже второй час ночи.

После предупреждений четверо молодых людей задержаны полицейскими. Один из задержанных нетрезв.

12 июля митингующие в полдень собрались на площади Ленина и прошли по проезжей части центральных улиц. Вечером шествие продолжилось.

Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля. По данным УМВД по краю, в ней приняли участие от 10 до 12 тыс. человек.

Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004-2005 годах. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Источник — ИНТЕРФАКС.

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От редакции

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Аноним, 13 июля 2020 09:25
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