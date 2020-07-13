Резко подорожал Анальгин в России. Но он ничего не лечит

Анальгину исполняется 90 лет. Возраст, казалось бы, почтенный, давно пора угомониться и тихо доживать свой век за спинами других, молодых и рьяных препаратов. Но этого не случилось.

Анальгин никакую боль не лечит, и вообще ничего не лечит. Как и множество других лекарств, он является симптоматическим

«Голова (зуб, спина, живот и т.д.) болит, спасу нет…»- «Прими таблетку анальгина!» Сколько раз мы слышали и сами произносили эти слова? В этом году анальгин — в переводе с греческого «безболин» — юбиляр. Ему исполняется 90 лет. Возраст, казалось бы, почтенный, давно пора угомониться и тихо доживать свой век за спинами других, молодых и рьяных препаратов. Но почему же история этого старинного лекарства все еще вызывает столько эмоций и разногласий даже среди врачей?

Путь боли

Анальгин как бы нечаянно синтезировал немецкий химик Людвиг Кнорр в 1920 году. Он пытался добиться, чтобы созданный почти за 30 лет до этого и очень популярный в то время пирамидон (название тоже знакомо, не так ли?) лучше растворялся в воде. И для этого присоединил в нему остаток серной кислоты. Получился «растворимый пирамидон», но он оказался настолько эффективнее и безопаснее, что вскоре получил имя собственное — анальгин.

Правда, теперь под этим названием он известен, пожалуй, лишь у нас да в Болгарии, которая традиционно производит много анальгина. Во всей остальной Европе и слова-то такого не знают. Называют его там «метамизол натрия» — запомните это название на всякий случай.

А теперь сюрприз: анальгин никакую боль не лечит, и вообще ничего не лечит. Как и множество других лекарств, он является симптоматическим. То есть просто не дает сигналу о боли от страдающего органа дойти до головного мозга. И мозг уверен, что никакой боли нет.

Заводы и линии по производству нового болеутоляющего строились повсюду. В 1938 году было освоено его производство и в СССР. Наши врачи полюбили анальгин сразу и страстно. Он быстро снимал боли спазматического и воспалительного свойства, резко понижал высокую температуру.

В начале 2000-х россияне ежегодно съедали больше 530 тонн анальгина в таблетках и получали еще 50 тонн в виде уколов — примерно по 7 таблеток и 0,3 ампулы на нос. Скажете, немного?

Но ни один из прочих обезболивающих препаратов даже близко не дотянулся до такой народной любви.

Враг и друг номер один

Боль — возможно, самое парадоксальное проявление жизни. С одной стороны, она абсолютно необходима как сигнал о болезни, травме, душевном неблагополучии. С другой — человечество испокон веку прикладывает невероятную уйму усилий, чтобы от нее избавиться. Создано огромное количество лекарств самого разного механизма действия. Да в конце концов, те же опий и кокаин создавались как обезболивающие и уж потом превратились бог знает во что.

Народная медицина всех стран мира имеет в своем арсенале средства от боли. Различные бани и массажи, ароматы и звуки, припарки и примочки, иглоукалывание и прижигание, медитация и йога, молитвы и введение в транс. Современная медицина добавила свои технологии — пересечение нерва, по которому идет болевой импульс, имплантация в тело специальных помп, которые регулярно впрыскивают в человека дозу лекарств, воздействие лазером, слабыми токами, светом… А боль все живет.

Сомнительная репутация

Поначалу ничто в анальгине не вызывало тревоги. В старых справочниках о нем говорилось лишь что-то вроде «возможна индивидуальная непереносимость». Но постепенно накапливались сведения о том, что спасительный «безболин» вызывает нежелательные побочные эффекты. Самый страшный из них — агранулоцитоз, то есть уменьшение в крови лейкоцитов и гранулоцитов. Это клетки белой крови, которые защищают наш организм от всех внешних и внутренних врагов. Проявляется агранулоцитоз как страшная ангина — язвами в глотке и во рту, лихорадкой, сильным недомоганием.

Могут возникнуть и различные аллергические реакции — от банального насморка до синдрома Лайелла, при котором с человека в буквальном смысле слова сходит вся кожа. Возможен анафилактический шок, от которого умирают в считанные секунды.

К 1970 году информации о нежелательных эффектах накопилось столько, что риск смертельного исхода при его применении рассчитали в 7%. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отказаться от устаревшего лекарства. И многие страны послушались. К 1990 году метамизол натрия перестали применять в медицине около 40 стран, а многие сгоряча прекратили и производство. Хотя до сих пор кое-где в аптеках его отпускают по рецепту врача.

Читайте инструкцию

Но боль-то, с которой каждый человек сталкивается в жизни не раз, лечить чем-то надо? Естественно, в это же время начали набирать очки конкуренты анальгина — ацетилсалициловая кислота (нам больше знакомая под торговым названием аспирин) и парацетамол. Хотя и та и другой тоже не сахар — имеют побочные эффекты, не менее опасные. Сейчас многие эксперты говорят, что антианальгиновая кампания была развязана конкурентами. И, похоже, удалась.

А ведь к середине 90-х годов прошлого века уже появились научные публикации о том, что риск от применения анальгина сильно преувеличен — на самом деле он не превышает двух случаев побочных эффектов на миллион человеко-дней применения. Но дело было сделано. Наши медицинские власти с сильным опозданием отреагировали: недавно анальгин вывели из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, оставив в нем конкурентов. Ведь они стоят дороже.

— Статистика нежелательных последствий применения анальгина велика не потому, что он дает сравнительно больше побочных эффектов, — говорит заместитель председателя Формулярного комитета РАМН, президент Межрегиональной общественной организации фармакоэкономических исследований доктор медицинских наук Павел Воробьев. — А потому, что он сам применяется намного шире. И наиболее опасен не как монопрепарат, а в комбинированных лекарствах — просто потому, что потребитель об этом не знает, а инструкцию по применению читать не принято. Мое мнение: комбинированные лекарства с анальгином надо запретить.

И все же история 90-летнего «безболина» еще не закончена. Тот же аспирин старше его на 23 года, а сдаваться не собирается.

Генетические мифы

Обороняясь от критики, производители анальгина нашли бронебойный аргумент. На научных конференциях стали рассказывать, что разные народы реагируют на анальгин по-разному. В связи с различиями в гене, который отвечает за аллергические реакции. Дескать, среди европейцев «нежные» варианты гена имеют до 17%, поэтому они и запретили анальгин, а вот среди болгар их всего 3%, а среди россиян и вовсе только 0,1. Поэтому нам никакие аллергии не страшны.

— Никаких достоверных научных данных на этот счет не существует, — разрушил все наши мечты профессор Павел Воробьев.

Источник: Известия