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Мы не халявщики: Не получили пособие на детей в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители области и Бердска

13:30 13.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Родители готовы бастовать за выплату в 10 000 на детей в такое сложное для людей время, когда доходы большинства снизились, а некоторые потеряли работу. Но куда идти, кому звонить? В Пенсионном фонде многим родителям отвечают: «Ждите», но пособия так и нет.

Мы не халявщики: Не получили пособие на детей в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители области и Бердска
Не могут получить выплату в 10 000 на детей уже с июня
Сюжет: Все пособия Путина
Мы не халявщики: Не получили пособие на детей в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители области и Бердска

Мы не халявщики: Не получили пособие на детей в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители области и БердскаПочему не выдают выплату в 10 000 рублей от Путина 16-летним подросткам, расскажет прокуратура БердскаЕщё 202 новостей

Казалось бы, что так как идет уже второй месяц выплат, и июльские «детские деньги» должны были быть начислены всем, кто получил их в июне, но проблема по-прежнему не решена. В комментариях в «Курьер. Среда. Бердск» родители жалуются на невыплату и рассказывают свои причины отказов.

— Нет, не получила пособие. Я 2 раза отправляла заявление и 2 раза мне отказали. Сказали, что из-за того, что должны оба родителя работать. Хотя в интернете этого нет. Что теперь делать, я не знаю, — рассказывает Анастасия сегодня, 13 июля. Выплату ей не перечислили ни за июнь, ни за июль по причине трудоустройства лишь одного родителя. К слову, Пенсионный Фонд России о такой причине отказа не уведомлял, хотя редакция задавала вопрос обо всех возможных причинах невыплаты.

— Уже 2 месяца как подала заявление, я звонила, и мне отвечают, что все ещё на рассмотрении, — рассказывает аноним.

Родители готовы бастовать за выплату в 10 000 на детей в такое сложное для людей время, когда доходы большинства снизились, а некоторые потеряли работу. Но куда идти, кому звонить? В Пенсионном фонде многим родителям отвечают: «Ждите», но пособия так и нет.

— 23 мая подано заявление, до сих пор никакого сдвига. Телефоны молчат. Никто не отвечает. При личном посещении даже на порог не пускают, а кто каким-то чудом пробрался, на тех полицию грозятся вызвать. За то, что люди хотят узнать, в чем проблема и есть ли вообще их заявление у них, — сообщает Екатерина из Костромы.

— Я мама троих детей. Двое подходят по возрасту на выплату пособия. Воспитываю их одна. Подала заявление 22 мая, через госуслуги. Висело со статусом «получено ведомством» месяц, пока не позвонила в соцзащиту. Сказали, что не могут открыть мое заявление. И даже не соизволили сообщить мне об этом целый месяц. Написала письменное. И опять тишина. В общем, кошмар, — рассказывает читательница.

Действительно, если некоторым родителям получить выплату оказалось легко, то другие проходят огонь, воду и медные трубы и так и не могут ее дождаться. Все отследить, проверить и направить пособия вовремя в Пенсионном Фонде тоже не могут: нагрузка огромная, миллионы семей получают деньги на детей. Ситуацию усугубляют вечные звонки от родителей – на них тратится время, но как иначе? Ведь каждый родитель в первую очередь заботится о себе, а не о работе системы.

— Подавала через госуслуги 8 июня. 18 июня пришел ответ, что в течение 10 дней придут деньги, но до сих пор ничего нет, — делится 11 июля бердчанка под статьей «Курьер. Среда. Бердск».

Очень многие родители пишут, что в выплате им было отказано по причине разной прописки их и ребенка или по причине того, что зарплата одного члена семьи, разделенная на всех, превышает прожиточный минимум, хотя считается она до налоговых вычетов. В таком случае в самом невыгодном положении оказались разведенные и матери-одиночки: проблем с оформлением документов у них намного больше. Например, причиной отказа, согласно историям людей, может служить отсутствие сведений об отце, тогда как в графе отцовства у ребенка стоит прочерк. Прописка по месту жительства папы, хотя на самом деле дитя находится на попечении матери, также станет причиной отказа. Вдобавок, одна и та же наиболее высокая зарплата, разделенная на двух членов семьи или на трех, разнится и дает больше шансов получить выплату у полных семей.

Длительные невыплаты даже за июнь доказывают, что с такой нагрузкой в Пенсионном Фонде случаются сбои, и иной раз о перечислении выплаты будто бы забывают: может, не успевают ответить, сообщить о проблеме в документах или просто приказ о выдаче мог затеряться среди бумажной волокиты. Но каждый родитель не одинок в этой проблеме – даже в трудные времена можно найти сочувствие и поддержку в одинаковой ситуации.

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От редакции

Вы получили выплату за оба месяца?

Сергей, 13 июля 2020 13:59
В смысле - зарплата выше прожиточного минимума? Не было же никаких условий по размеру зп для выплаты? Самоуправство местного ПФ?

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