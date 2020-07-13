Выпала из инвалидной коляски и оказалась заблокированной в квартире старушка в Бердске

Перепуганная родственница пенсионерки-инвалида вызвала на подмогу спасателей. Они вскрыли дверь и нашли пожилую женщину лежащей на полу.

Пожилую женщину спасатели подняли с пола и посадили в инвалидную коляску

Бердские спасатели пришли на выручку 76-летней пенсионерке, которая упала с инвалидного кресла. Инцидент произошел в воскресенье, 12 июля, рассказал «Курьер. Сред. Бердск» начальник подразделения Бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин.

— Звонок поступил в 15.59 от родственницы о том, что в микрорайоне Северном оказалась заблокированной в квартире женщина — инвалид второй группы 1944 года рождения. Она упала с инвалидной коляски и, соответственно, сама не могла открыть дверь, — уточнил Козин.

Спасатели в присутствии звонившей родственницы входную деблокировали дверь. Пенсионерку подняли с пола и усадили в инвалидную коляску. Медицинская помощь ей не понадобилась.