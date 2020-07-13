Газета &#171;Свидетель&#187; приглашает кандидатов в депутаты облсовета разместить предвыборную агитацию
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Газета &#171;Свидетель&#187; приглашает кандидатов в депутаты облсовета разместить предвыборную агитацию

12:05:407/13/2020
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13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва.

Редакция газеты «Свидетель. Бердск» информирует о готовности предоставить печатные площади для размещения предвыборных материалов и устанавливает следующие расценки:

* внутренние полноцветные полосы — 25 р./кв.см.

* внутренние черно-белые полосы — 20 р./кв.см.

Телефоны рекламного отдела — 2-97-24, 3-01-18

Адрес: Ленина, 40

E-mail: svidetel-red@mail.ru

Источник: svidetel24.info

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