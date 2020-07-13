13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва. Редакция газеты «Свидетель. Бердск» информирует о готовности предоставить печатные площади для размещения предвыборных материалов и устанавливает следующие расценки: * внутренние полноцветные полосы — 25 р./кв.см. * внутренние черно-белые полосы — 20 р./кв.см. Телефоны рекламного отдела — 2-97-24, 3-01-18 Адрес: Ленина, 40 E-mail: svidetel-red@mail.ru
13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва.
Редакция газеты «Свидетель. Бердск» информирует о готовности предоставить печатные площади для размещения предвыборных материалов и устанавливает следующие расценки:
* внутренние полноцветные полосы — 25 р./кв.см.
* внутренние черно-белые полосы — 20 р./кв.см.
Телефоны рекламного отдела — 2-97-24, 3-01-18
Адрес: Ленина, 40
E-mail: svidetel-red@mail.ru