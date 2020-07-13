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Не смогла рассказать о коронавирусе в Бердске из-за заседаний в Минздраве главврач Дробинская

13:15 13.07.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По привычным понедельникам с 29 июня не участвует в пресс-подходах со СМИ на оперштабе Алла Дробинская.

Не смогла рассказать о коронавирусе в Бердске из за заседаний в Минздраве главврач Дробинская
Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская не участвует в пресс-подходах со СМИ не просто так

Почему вторую неделю не выступает на оперативном штабе главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская?
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сама Алла Николаевна она не могла выступить на оперштабе по видеоконференции по причине занятости.

— Я не переставала участвовать в пресс-подходах со СМИ по понедельникам. Просто я была занята. У нас проводилось совещание в Министерстве с 9:00 утра два раза в понедельник, где я должна обязательно присутствовать. Произошла ситуация, которая была связана с совещанием в Минздраве. Я не в отпуске, — сообщила Алла Николаевна 13 июля.

Напомним, что на сегодняшний день 13 июля нет новых пациентов с положительным COVID-19.

Всего в Бердске зарегистрировано 132 случая заболевания коронавирусной инфекцией

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