Как правильно выбрать крестных для ребенка

Многие люди сталкиваются с проблемой поиска крестных родителей для своего малыша. На самом деле это совсем не проблема, но нужно учитывать некоторые нюансы и особенности при выборе крестных.

В православии принято крестить детей в младенческом возрасте

Церковнослужители подсказали, что значит быть крестным родителем, кто им может стать, и какие обязанности у людей, что совершают обряд Таинство крещения.

Крестные родители

Согласно канонам православной церкви после рождения ребенка необходимо провести обряд Крещения и выбрать для него двоих человек — крестных родителей (мужчину и женщину). В народе этих людей принято называть по-простому — кумовьями. В старину можно было взять одного крестного, пол которого должен был соответствовать полу ребенка.

Поскольку дети сами не способны отвечать за свои деяния и вести свой духовный путь, то за них это делают крестные родители. Именно они отвечают за то, чтобы их крестники выросли благочестивыми и честными христианами.

Кому можно и нельзя быть крестными

Согласно православной вере, крестными родителями ребенка не могут быть его физические родители. Запрещается крестить детей людям, имеющим обеты отречения от мира или монашеское пострижение. Вполне естественно, что лица юного возраста не могут быть крестными родителями. Этот статус требует определенного опыта и соответствующей церковной зрелости.

Православным запрещается брать в крестные людей других христианских конфессий и вероисповеданий. И конечно же, запрещено быть крестными тем людям, которые сами являются некрещенными.

Стать крестными родителями могут исключительно православные христиане. Это могут быть друзья, знакомые, родственники, что соответствуют определенным критериям. Мужу и жене запрещено крестить одного и того же ребенка. В дальнейшем крестным также запрещается вступать между собой в брак, если ранее они крестили вместе дитя. Церковный брак для этих людей воспрещен, поскольку между ними устанавливается родство, вторая степень.

Обязанности крестных родителей

Крестные родители имеют множество обязательств перед своими крестниками. Именно они должны наставлять их на путь истинный, и следить за их духовным воспитанием. Стоит также отметить, что связь крестных с крестниками сохраняется всю жизнь.

Крестные родители должны следить за тем, как относятся к духовному и церковному развитию их воспитанники. Особенно это важно, если физические их родители относятся к этому весьма формально. Крестные родители должны помогать своим крестникам разобраться в значении церковных праздников, богослужений, соблюдения постов и т. п.

Источник: rsute