13.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Как правильно выбрать крестных для ребенка

12:46 13.07.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Многие люди сталкиваются с проблемой поиска крестных родителей для своего малыша. На самом деле это совсем не проблема, но нужно учитывать некоторые нюансы и особенности при выборе крестных.

Как правильно выбрать крестных для ребенка
В православии принято крестить детей в младенческом возрасте

Церковнослужители подсказали, что значит быть крестным родителем, кто им может стать, и какие обязанности у людей, что совершают обряд Таинство крещения.

Крестные родители

Согласно канонам православной церкви после рождения ребенка необходимо провести обряд Крещения и выбрать для него двоих человек — крестных родителей (мужчину и женщину). В народе этих людей принято называть по-простому — кумовьями. В старину можно было взять одного крестного, пол которого должен был соответствовать полу ребенка.

Поскольку дети сами не способны отвечать за свои деяния и вести свой духовный путь, то за них это делают крестные родители. Именно они отвечают за то, чтобы их крестники выросли благочестивыми и честными христианами.

Кому можно и нельзя быть крестными

Согласно православной вере, крестными родителями ребенка не могут быть его физические родители. Запрещается крестить детей людям, имеющим обеты отречения от мира или монашеское пострижение. Вполне естественно, что лица юного возраста не могут быть крестными родителями. Этот статус требует определенного опыта и соответствующей церковной зрелости.

Православным запрещается брать в крестные людей других христианских конфессий и вероисповеданий. И конечно же, запрещено быть крестными тем людям, которые сами являются некрещенными.

Стать крестными родителями могут исключительно православные христиане. Это могут быть друзья, знакомые, родственники, что соответствуют определенным критериям. Мужу и жене запрещено крестить одного и того же ребенка. В дальнейшем крестным также запрещается вступать между собой в брак, если ранее они крестили вместе дитя. Церковный брак для этих людей воспрещен, поскольку между ними устанавливается родство, вторая степень.

Обязанности крестных родителей

Крестные родители имеют множество обязательств перед своими крестниками. Именно они должны наставлять их на путь истинный, и следить за их духовным воспитанием. Стоит также отметить, что связь крестных с крестниками сохраняется всю жизнь.

Крестные родители должны следить за тем, как относятся к духовному и церковному развитию их воспитанники. Особенно это важно, если физические их родители относятся к этому весьма формально. Крестные родители должны помогать своим крестникам разобраться в значении церковных праздников, богослужений, соблюдения постов и т. п.

Источник: rsute

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы становились крестными?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как укрепить связь с ангелом-хранителем и получить помощь
14:21 13-07-2020
Как укрепить связь с ангелом-хранителем и получить помощь
БердскГде 14 400 простыней, заказанных ЦГБ Бердска 25 июня, рассказала директор поставщика "Апика-Мед" Юлия Бреславская
14:15 13-07-2020
Где 14 400 простыней, заказанных ЦГБ Бердска 25 июня, рассказала директор поставщика
Резко подорожал Анальгин в России. Но он ничего не лечит
14:00 13-07-2020
Резко подорожал Анальгин в России. Но он ничего не лечит
Как в старину День 12 апостолов отмечали. Приметы и поверья 13 июля расскажут, зачем красили яйца в этот день
13:57 13-07-2020
Как в старину День 12 апостолов отмечали. Приметы и поверья 13 июля расскажут, зачем красили яйца в этот день
БердскТряс гениталиями со спущенными штанами мужчина во всем черном и медицинской маске в Микрорайоне Бердска
13:45 13-07-2020
Тряс гениталиями со спущенными штанами мужчина во всем черном и медицинской маске в Микрорайоне Бердска
Самые сильные и уверенные в себе зодиакальные знаки. Их всего 4 - ты среди них?
13:45 13-07-2020
Самые сильные и уверенные в себе зодиакальные знаки. Их всего 4 - ты среди них?
БердскВышла на одиночный пикет против мусорного полигона ТКО к мэрии Бердска активистка Наталья Слесарева 1
13:44 13-07-2020
Вышла на одиночный пикет против мусорного полигона ТКО к мэрии Бердска активистка Наталья Слесарева
БердскМы не халявщики: Не получили пособие на детей в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители области и Бердска 1
13:30 13-07-2020
Мы не халявщики: Не получили пособие на детей в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители области и Бердска
БердскНе смогла рассказать о коронавирусе в Бердске из-за заседаний в Минздраве главврач Дробинская
13:15 13-07-2020
Не смогла рассказать о коронавирусе в Бердске из-за заседаний в Минздраве главврач Дробинская
Открыл все магазины, ТЦ и IKEA губернатор региона Травников. И в Бердске тоже
13:04 13-07-2020
Открыл все магазины, ТЦ и IKEA губернатор региона Травников. И в Бердске тоже