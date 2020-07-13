Открываются торговые центры в Новосибирской области
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Открываются торговые центры в Новосибирской области

12:29:427/13/2020
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Кроме этого заработает дельфинарий, а школы готовят к новому учебному году в очном режиме.

Соответствующие поручения глава Новосибирской области дал 13 июля в ходе оперативного совещания в правительстве региона, сообщает сайт правительства.

— По статистике, мы идём без каких-либо серьёзных всплесков как по приросту, так и по снижению количества выявленных случаев инфицирования COVID-19, – отметил губернатор. – Однако, нагрузка на систему здравоохранения остаётся достаточно высокой. Инфекция распространилась по всей территории Новосибирской области. Ситуация остаётся стабильно напряжённой. Тем не менее, с учётом накопленного опыта и всех тех мер, которые мы научились применять, надо продолжать снимать различные ограничения – то есть, полноценно жить и работать в тех условиях, в которых мы сегодня оказались.

Установка остаётся прежней: 1 сентября мы начинаем учебный год в обычном режиме, очно, не дистанционно, с выполнением необходимых противоэпидемических мероприятий, которые обеспечат безопасность детей и педагогов.

В связи с тем, что ранее принятые решения по снятию ограничений на деятельность отдельных сфер экономики не привели к ухудшению ситуации, предлагаю сегодня принять решение о возобновлении торговли непродовольственными товарами во всех магазинах, в том числе – расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах.

При этом – с обязательным запретом на проведение в этих ТЦ массовых мероприятий, с недопущением открытия ресторанных двориков и фудкортов, мест развлечения детей, кинотеатров и так далее.

Мы открываем в полном объёме торговлю продовольственными и непродовольственными товарами во всех форматах в торговых объектах.

Также накануне мы посещали Новосибирский зоопарк, убедились в том, насколько полно и чётко руководство зоопарка исполняет все меры безопасности. Мы провели переговоры и с руководством дельфинария – оно готово взять на себя обязательства по исполнению аналогичных мер безопасности. Предлагаю с сегодняшнего дня разрешить работу новосибирского дельфинария, – поручил Андрей Травников.

Источник: svidetel24.info

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