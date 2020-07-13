Открыл все магазины, ТЦ и IKEA губернатор региона Травников с 13 июля. И в Бердске тоже

Но в них будет обязательный запрет на проведение массовых мероприятий и на открытие ресторанных двориков и фудкортов, мест развлечения детей, кинотеатров.

С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров при условии, что эти магазины оборудованы отдельным входом и общая площадь их торгового зала не превышает 400 квадратных метров

В связи с тем, что ранее принятые решения по снятию ограничений на деятельность отдельных сфер экономики не привели к ухудшению ситуации, предлагаю сегодня принять решение о возобновлении торговли непродовольственными товарами во всех магазинах, в том числе – расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах, заявил Травников. При этом – с обязательным запретом на проведение в этих ТЦ массовых мероприятий, с недопущением открытия ресторанных двориков и фудкортов, мест развлечения детей, кинотеатров и так далее. Мы открываем в полном объёме торговлю продовольственными и непродовольственными товарами во всех форматах в торговых объектах.

Также накануне мы посещали Новосибирский зоопарк, убедились в том, насколько полно и чётко руководство зоопарка исполняет все меры безопасности. Мы провели переговоры и с руководством дельфинария – оно готово взять на себя обязательства по исполнению аналогичных мер безопасности. Предлагаю с сегодняшнего дня разрешить работу новосибирского дельфинария», – поручил Андрей Травников.

Соответствующие документы после принятия будут опубликованы на сайте Правительства Новосибирской области: www.nso.ru/npa.

Ранее Губернатор подчёркивал, что Новосибирской области удаётся сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим, бόльшая часть предприятий и организаций новосибирской экономики уже функционирует. Ни на минуту не останавливался агропромышленный комплекс региона. Лишь на неделю была приостановлена работа промышленно-строительного комплекса. Более двух месяцев уже работает практически вся сфера услуг – парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские и т. д. С середины мая на территории области жителям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе – при соблюдении определённых условий безопасности. С начала июня возобновили работу продовольственные рынки.

С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров при условии, что эти магазины оборудованы отдельным входом и общая площадь их торгового зала не превышает 400 квадратных метров. С 22 июня – разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начали принимать посетителей – с соблюдением всех необходимых санитарных норм – музеи и Новосибирский зоопарк (пока – без посещения павильонов). С 1 июня открылись летние веранды и уличные кафе.