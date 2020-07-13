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Тряс гениталиями со спущенными штанами мужчина во всем черном и медицинской маске в Микрорайоне Бердска

13:45 13.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Полицейским не удалось поймать эксгибициониста на «месте преступления». Но его ищут сотрудники бердского отдела МВД по приметам, указанным свидетелями происшествия. Приговор может быть суровым.

Тряс гениталиями со спущенными штанами мужчина во всем черном и медицинской маске в Микрорайоне Бердска
Полицейские Бердска ищут эксгибициониста

Ловили эксгибициониста воскресным вечером в Бердске. Бердчане увидели мужчину со спущенными брюками, который демонстрировал свои гениталии прохожим в районе дома №13 в Микрорайоне. Кроме того, свидетели заявили, что наблюдали его у школы №13. А это в пределах одной остановки от 13-го дома.

— Мужчина был одет во все черное. И волосы черные, как у нерусского. Только маска белая на лице. Он почти бегал возле 5-этажки со спущенными штанами в десятом часу вечера и показывал свои «причиндалы». Видимо, боялся, что его поймают и по шее надают. А ведь в это время еще дети гуляют, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» очевидица происшествия.

По ее словам, кто-то из местных жителей, ставших свидетелями игрищ эксгибициониста, вызвал полицию. Но полицейские бердского отдела МВД его не нашли, выяснил «Курьер. Среда. Бердск».

— Вчера сообщение поступало в полицию о том, что происшествие произошло на улице Боровой. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Но мужчины уже не было. Устанавливаются его приметы. Ведется розыск, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

Преступник или больной?
Законные нормы сегодня, по факту эксгибиционизма в присутствии лиц не достигших 12-летнего возраста, позволяют:

— отказать в возбуждении уголовного дела на основании малозначительности, ст.14 УК;

— применить меры медицинского характера к нарушителю порядка, согласно ст.21 УК;

— лишить его свободы на 12-20 лет или пожизненный срок, на основании примечания к ст.131; ст. 132 ч.4 п.Б, ч.5 УК.

Согласно международной классификации болезней (МКБ-10) F-65.2 эксгибиционист не имеет потребности в половом контакте, а описание заболевания не содержит признаков общественной опасности в части насилия, это подтверждает и практика, потому как эксгибиционистов-насильников общественность не знает.

Совокупность этих обстоятельств снижает общественную опасность данного явления, и может послужить основанием для безусловного применения мер медицинского характера вместо уголовной ответственности в виде лишения свободы на 12-20 лет или пожизненно.

Специалисты утверждают что добровольный контекст обеспечивает результат лечения в гораздо большей мере чем принудительный. По мнению самих страдающих заболеванием, спрос на анонимное лечение будет высок, а значит и результат работы таких центров будет соответственным, считают инициаторы смягчения наказания за эксгибиционизм.

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