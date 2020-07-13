Тряс гениталиями со спущенными штанами мужчина во всем черном и медицинской маске в Микрорайоне Бердска

Ловили эксгибициониста воскресным вечером в Бердске. Бердчане увидели мужчину со спущенными брюками, который демонстрировал свои гениталии прохожим в районе дома №13 в Микрорайоне. Кроме того, свидетели заявили, что наблюдали его у школы №13. А это в пределах одной остановки от 13-го дома.
— Мужчина был одет во все черное. И волосы черные, как у нерусского. Только маска белая на лице. Он почти бегал возле 5-этажки со спущенными штанами в десятом часу вечера и показывал свои «причиндалы». Видимо, боялся, что его поймают и по шее надают. А ведь в это время еще дети гуляют, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» очевидица происшествия.
По ее словам, кто-то из местных жителей, ставших свидетелями игрищ эксгибициониста, вызвал полицию. Но полицейские бердского отдела МВД его не нашли, выяснил «Курьер. Среда. Бердск».
— Вчера сообщение поступало в полицию о том, что происшествие произошло на улице Боровой. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Но мужчины уже не было. Устанавливаются его приметы. Ведется розыск, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.
Преступник или больной?
Законные нормы сегодня, по факту эксгибиционизма в присутствии лиц не достигших 12-летнего возраста, позволяют:
— отказать в возбуждении уголовного дела на основании малозначительности, ст.14 УК;
— применить меры медицинского характера к нарушителю порядка, согласно ст.21 УК;
— лишить его свободы на 12-20 лет или пожизненный срок, на основании примечания к ст.131; ст. 132 ч.4 п.Б, ч.5 УК.
Согласно международной классификации болезней (МКБ-10) F-65.2 эксгибиционист не имеет потребности в половом контакте, а описание заболевания не содержит признаков общественной опасности в части насилия, это подтверждает и практика, потому как эксгибиционистов-насильников общественность не знает.
Совокупность этих обстоятельств снижает общественную опасность данного явления, и может послужить основанием для безусловного применения мер медицинского характера вместо уголовной ответственности в виде лишения свободы на 12-20 лет или пожизненно.
Специалисты утверждают что добровольный контекст обеспечивает результат лечения в гораздо большей мере чем принудительный. По мнению самих страдающих заболеванием, спрос на анонимное лечение будет высок, а значит и результат работы таких центров будет соответственным, считают инициаторы смягчения наказания за эксгибиционизм.