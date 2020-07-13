Вышла на одиночный пикет против мусорного полигона ТКО к мэрии Бердска активистка Наталья Слесарева

Одиночный пикет проводит активистка Бердска Наталья Слесарева 13 июля. Она против будущего полигона ТКО у кладбища на Искитимской земле. Читайте подробности в ближайшее время.
Автор видео Ольга Щенятская
На месте работает журналист «Курьер. Среда. Бердск». Выйдет ли кто-то из представителей местной власти к активистке?
Одиночный пикет проводит активистка Бердска Наталья Слесарева 13 июля. Она против будущего полигона ТКО у кладбища на Искитимской земле. Читайте подробности в ближайшее время.
Автор видео Ольга Щенятская
От редакции
Правильно делает?