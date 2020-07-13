Вышла на одиночный пикет против мусорного полигона ТКО к мэрии Бердска активистка Наталья Слесарева

13:44 13.07.2020, Ольга Щенятская Фото: Ольги Щенятской 1 0

На месте работает журналист «Курьер. Среда. Бердск». Выйдет ли кто-то из представителей местной власти к активистке?

Одиночный пикет против свалки проводит Слесарева у мэрии Бердска Одиночный пикет проводит активистка Бердска Наталья Слесарева 13 июля. Она против будущего полигона ТКО у кладбища на Искитимской земле. Читайте подробности в ближайшее время. Автор видео Ольга Щенятская

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