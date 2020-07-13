Как в старину День 12 апостолов отмечали. Приметы и поверья 13 июля расскажут, зачем красили яйца в этот день

Приметы и поверья на 13 июля связаны с Днем 12 апостолов. Согласно приметам, именно с этого дня начиналась середина лета, которая влекла за собой сильную жару.

Православные верующие этого дня чтят память 12 учеников Христа

В этот день, как и на Пасху, окрашивали куриные яйца свеклой и морковью. Затем их раздавали всем членам семейства начиная с самых маленьких и заканчивая пожилыми людьми. Считалось, что благодаря этому обряду у всех домочадцев будет крепкое здоровье целый год.

Старинные поверья и обычаи на День 12 апостолов 13 июля

На рассвете дня крестьяне поднимались на самое возвышенное место возле деревни и обращались к Солнцу, они просили его дать необходимые свет и тепло пшеничным колосьям, дабы урожай хлеба был щедрым. Для этой цели они облачались в свои лучшие одежды.

Начиная с вечера в деревне устраивались народные гуляния, люди выходили на улицы, поднимались на холмы и возвышенности и там разводили пламя. Вокруг костров водили хороводы, пели песни, рассказывали веселые истории. Причем гуляла не только молодежь, но и люди в возрасте. Так могло продолжатся до полуночи или даже до рассвета. Таким образом люди отдавали дань Солнцу.

Также был распространенным ритуал, когда крестьяне брали на сенокосе пучок сена и бросали его в огонь ритуального костра, это считалось своего рода подношением Солнцу, а взамен можно было загадать желание и оно обязательно должно было исполнится в течение года.

В этот день крестьяне угощали друг друга крашеными яйцами и желали друг другу здоровья. Также полагалось на стол выставлять блюда из яиц, по традиции это были пироги с зеленым луком и яйцом, салаты, в которые крошились яйца, а также яичница с беконом.

Традиции и суеверия на 13 июля

13 июля люди обычно обращались к апостолам, чтобы те дали теплое лето и задержали плохую погоду. А иначе без солнца урожай не успеет вовремя созреть. Также просили святых апостолов о благополучии в доме, чтобы удалось заготовить богатые запасы провизии для людей и животных на зиму.

Молодые парни и девицы надевали на себя одежды красных оттенков, алые сарафаны да рубахи. А затем собирались все вместе и устраивали разные игры, придумывали развлечения. И у них также было принято обмениваться крашеными яйцами.

Над мелкими монетками читался заговор, который помогал разорившимся людям снова разбогатеть. Для этой цели брали несколько монет, клали их в кошель и при этом читали слова заговора:

«Пускай у меня всегда денежки водятся и мои сундуки, да закрома златом, да серебром звонким наполнятся, сердцу моему милым. Аминь».

Потом эти монетки берегли у себя, как талисман, который должен был притягивать богатства. И обычно таким людям снова в чем-то везло.

Обряд для привлечения удачи на 13 июля

С днем 12 апостолов связано множество поверий, согласно которым, крестьяне читали заговоры, которые помогали привлечь удачу или счастье. А также проводили обряды и ритуалы, необходимые, чтобы исполнилось желание.

В те времена в народе был очень популярным обряд для привоечения удачи. Для этой цели надо было сшить своими руками маленький мешочек из плотной материи, такой, чтобы его можно было носить в кармане или на шею повесить. Затем надо было выйти в поле и насобирать клевера и других трав и поместить их в мешочек, который завязать красной лентой. При этом содержимое мешочка надо было заговорить:

«Травы полевые и клевер четырехлистный, заговариваю вас, принесите мне удачу, пускай придут ко мне везение и хорошее настроение. Будут дела мои спорится и планы удаваться и не придется мне более печалится и с хлеба на воду перебиваться. Аминь».

Таким образом человек мог получить талисман, который притягивал к нему удачу. Ведь всем известно, что повезет тому, кто найдет четырехлистный клевер. Обычно после проведенного обряда таким людям начинало везти и темная полоса в их жизни наконец прерывалась, а светлая начиналась.

Народные приметы на 13 июля

Издревле в народе ходило множество примет, связанных с 13 июля, опишем самые известные из них.

Если этого дня кто-то услышал пение соловьев, то это сулит теплую осень и позднюю зиму.

Когда на утро все туманом заволокло, то это предвещает ненастье.

В первую половину дня крестьяне не могли проводить деловые встречи, а иначе их ждал плохой исход.

Если утром на небе видно тучи, значит днем будет гроза.

Когда рыба в речке хорошо клюет, это явный признак скорого дождя.

Если на небе серые облака, значит скоро погода испортится.

Когда кто-то обнаружил капли росы, это сулит теплый и солнечный день.

Если кто-то услышал в лесу кукушку, то это говорит о том, что лето будет теплым. Те, кто появился на свет 13 июля отличаются целеустремлённостью и амбициозностью. Обычно про таких говорят, их ждет светлое будущие.

Источник: rsute