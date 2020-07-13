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Город-курорт становится отхожим местом: свалка, зэки и продажа побережья возмущают переехавшую в Бердск из Кузбасса

16:45 13.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Татьяна Марихова готова писать губернатору и в Госдуму, чтобы Бердск остался «островком природы и комфорта». Прокурор считает, что в городе нет «напряженной ситуации» в части нарушения земельного законодательства.

Город курорт становится отхожим местом: свалка, зэки и продажа побережья возмущают переехавшую в Бердск из Кузбасса
Памятник природы «Бердская коса» — излюбленное место отдыха не только бердчан, но и приезжих из соседних регионов

Татьяна Марихова переехала в Бердск из кузбасского Новокузнецка, потому что мечтала жить в курортной зоне. Поэтому и выбрала местом своего нового жительства микрорайон Ясная поляна, что недалеко от бердского побережья.

Но последние события, происходящие в Бердске, заставляют ее жалеть о переезде. Новая свалка, идея открытия исправительного центра ФСИН, продажа прибрежной земли, застройка лесов, по мнению Татьяны, делают из города-курорта «отхожее место».

— Я возмущена тем, что продали бывшую землю лагеря «Юность». Ходят слухи, что собираются продать участок на «Старой башне» в частные руки; я там живу рядом. Насколько мне известно, не подлежат приватизации прибрежные территории. И есть арбитражная практика, когда сделки признавали ничтожными и отменяли продажу. Кроме того, собираются строить мусорный завод, открытие колонии для осужденных тоже еще под вопросом… У меня от этого какой-то стопор. Я считала, что Бердск — это зона комфорта, островок природы. А тут вдруг свалки, колонии, распродажа земли. Кто потом сюда поедет? Если туда пойти нельзя, там заключенные, там частная территория? — высказалась Татьяна.

Она сделала ссылку на решение прокурора Благовещенска, который благодаря апелляционной жалобе отменил продажу земли в рекреационной зоне. И полагает, что и в Бердске это возможно. Хотя ответы из бердской администрации на тему памятника природы «Бердская коса» она называет глупыми.

— На Бердскую косу в субботу и воскресенье зайти просто невозможно. Там устроили настоящую парковку машин. 400 рублей плати и — пожалуйста! Я не поленилась и прошла в прошлом году. 120 машин насчитала и дальше сбилась. И это на небольшом пятачке. Я писала в администрацию, но мне приходили какие-то бредовые ответы. И я это забросила. Хотя было желание написать губернатору, в Генпрокуратуру, тому же председателю Госдумы Володину. Может, кто-то как-то обратит внимание на город. То, что с ним делают — этого не должно быть! — убеждена Татьяна.

Ее возмущает, почему разрешен въезд на Бердску косу, когда ближе, чем на 500 метров к берегу. И если там есть специально оборудованная дорога.

— А мне отвечают из администрации: деньги берут с машин, а арендатор за счет этого благоустраивает парк. Там действительно есть мусорные баки, туалеты, организованы места для отдыха. Я не спорю. Но должно быть какое-то ограничение по количеству машин. Если местный житель вышел туда погулять, то в спину сигналят, ты не успеваешь убегать с дороги. Автомобили ставят где попало, втыкают куда придется. Трава вся вытоптана. Музыка орет из каждой машины своя. Во что превращают парк? — вопрошает Татьяна Марихова.

По оценке прокурора Бердска Романа Сивака, продажа бывшей земли «Юности» и передача в аренду Бердской косы вполне законны. Первой сделке предшествовала длительная процедура. Депутаты включили земельный участок в прогнозный план приватизации и все это происходило гласно и открыто.

— Тему «Юности» обсуждали долго и серьезно. Решение принимали коллегиально. Все этапы приватизации были пройдены. А когда проблеме придается публичность, шанс для махинации минимальный. Мы осуществляем надзор за соблюдением земельного законодательства. Напряженной ситуации в этой части в Бердске нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Андреевич.

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От редакции

Так все плохо в Бердске?

Сибиряк, 13 июля 2020 16:53
Все отписки. Моя хата с краю.
nemo, 13 июля 2020 17:08
Пора мэру готовится к встрече большого московского "десанта"ФСБ из Москвы.Местные деляги все повязаны между собой. А беспредел лезет из всех бердских чиновничьих щелей. О берегах вообще слов нет.Молодец жещина.

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