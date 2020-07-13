«Я убью тебя, мразь»: зверски напал и начал душить 4-летнюю Машу сосед снизу на Горького, 1 в Бердске

Бердчанин напал на девочку и угрожал убить ее и мать

Вечером, около 9 часов 11 июля Денис Верещагин совершил покушение на жизнь четырехлетней девочки, гулявшей с мамой, и попытался ее задушить. Как рассказывают жители дома по адресу улица Горького, 1, корни истории сокрыты еще в отце Дениса – Валерии Верещагине, совершившего тяжелое изнасилование возле училища №76 бутылкой от шампанского в 1990 году. Неизвестно когда вернувшийся сын продолжил криминальное дело отца. Жители дома боятся выходить на улицу при его появлении, действия мужчины внушают страх. 13 июля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Наталья Котова, на чью дочь Машеньку 11 июля совершил нападение Денис Верещагин.

— Мы шли по аллейке вечером, буквально на часок погулять вышли и столкнулись с этим человеком, — рассказывает Наталья. — Я ни слова не сказала ему никакого провоцирующего, то есть я только Машеньку попыталась убрать, но убирая ее, я уже поняла, он идет ее убить. Он шел убивать моего ребенка.. Он придавил ей грудь. Дочь говорит, он крестик хотел забрать. И говорит «Тварь, я убью тебя», и начинает душить ее прямо на моих глазах. Я находилась в шоке. В этот момент я помню, что самокат находился в правой руке, что я могла его им огреть. И вокруг не было никого. Мне соседка кричит, она с третьего этажа все видела: «Бей его самокатом», а я понимаю, что если я его ударю, он меня толкнет, и я ей не помогу.

Он мог убить мою девочку, если бы он меня отшвырнул. Я начала кричать, у меня ноги ватные. Я просто стала его уговаривать отпустить Машу и кричала: «Помогите!». Потом я начала тихонько оттаскивать его руки от ее шеи, говорю: «Она здесь не причем, отпустите ее, в чем она виновата». В итоге он выпустил ее с трудом, взял ее за руку и начал руку будто рвать двумя руками. Он мне говорил «Я убью тебя, мразь». «Убью все равно», а к Маше обращается «Тварь, я убью тебя». Тут уже прибежали две женщины, которые проходили мимо. В итоге они подбегают, еще соседка по четвертому подъезду, мы в садик вместе с ней ходили, в одну группу. Вылетает соседка с 9 этажа, звоним в полицию. Он стоял и скалился, зубы показывал. Он, знаете, даже не испугался, не убежал в дом, а потом просто сел на поребрик и ждал. Ладно бы мы с ним где-нибудь пересекались, неприязнь бы какая-то была, а так даже не здоровались.

Приехавшая полиция забрала Дениса Верещагина и отправила на рассмотрение дело о нецензурной брани, административному нарушению, которое будет рассматриваться в мировом суде. Пострадавшая, Наталья Котова, тянуть не стала и сразу же поехала в полицию, чтобы написать заявление на все: на покушение на жизнь, на угрозы. Котовы просидели в полиции 5 часов в ожидании принятия заявлений.

— Заявление на уголовное дело подано, а гражданское я заводить не буду, потому что взять с него абсолютно нечего, у него за квартиру долг тысяч 600. В свое время, много лет назад, когда Денис и его папа был в тюрьме, тут такой кошмар творился, тут девушку убили в ванной, утопили ее. Ходили всякие разные. Мы просили управляющую, чтобы их выселили. Сейчас как юрист я понимаю, что чтобы выселить их, им нужно выделить жилье по 15 квадратов на человека, то есть на 3 человека не менее 45 кв, а у них 54, не намного больше, то есть обмен получается шило на мыло. Их не выселяют, квартира муниципальная. В связи с тем, что у них неоплата, жилье превратили в такой ужас, окна открыты настежь, — рассказывает Наталья Котова.

Денис Верещагин действительно сеет страх между жителями дома на Горького, 1: соседи рассказывают о том, как боятся выводить детей на улицу и как обходят его стороной. Заявление в полицию, по словам жителей, было подано не раз, но мужчину всегда выпускали после небольшого срока или оставляли ждать решения суда по месту жительства. Больше всего мать пострадавшей Машеньки боится, что Верещагина снова выпустят – она убеждена, что он будет мстить тем, кто подал на него в полицию.

— Он реально показывал, что он способен. У меня и работа, и ребенка надо водить, нам что теперь, на всю жизнь ждать, пока нас убьют? У нас соседи, знающие, что он вышел на улицу, не выпустили детей на улицу. Я узнала по факту, когда уже вышла. Я считаю, что люди должны знать, что в нашем городе находится такой человек, который опасный для жизни других. Нам сейчас надо изолировать человека, который опасен для всего подъезда, для всего города. Обычно такие своих, из своего подъезда не трогают. Стараются где-то поодаль. Это сегодня мы, а завтра чей-то другой ребенок попадется. Он ходит везде. Он в этот же день докопался до нашей соседки, забрал деньги у детей возле киоска, — рассказывает мать.

Четырехлетняя Маша Котова, объект нападения, до сих пор пребывает в шоковом состоянии.

— У меня нормальный ребенок, в полиции вела себя адекватно, даже разыгралась, но потом, дома, когда мы подъехали, память-то вернулась. Она до сих пор помнит, как он ей накладывал руки на грудь и на шею, пытался душить. У нее сильный испуг, не хочет выходить на улицу, боится идти в другую комнату без меня. Она плакала весь день и очень переживает. Вот что он натворил? Я тоже теперь боюсь, у меня психологическая травма, я в жутком состоянии нахожусь, — рассказывает.

В полиции подтверждать или опровергать поданное заявление отказались.

— Мы не даем информацию о поданных заявлениях третьим лицам, — ответили на вопрос редакции в дежурной части Бердска.

— Мы перезвоним вам позже, — ответил оперативный дежурный ОВД НСО после попытки уточнить что-либо по материалам дела. Также давно не может связаться с полицией и мать пострадавшей, Наталья Котова: ей важно узнать, будет ли рассмотрено заявление об угрозе жизни и возьмут ли Дениса Верещагина под стражу, или ей и ее ребенку придется жить в страхе, опасаясь за свою жизнь. К сожалению, ответ полиция дать все еще не может.