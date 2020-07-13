Не стал разговаривать с пикетчицей против строительства полигона ТКО Натальей Слесаревой вице-мэр Бердска Владимир Захаров

Наталья Слесарева вышла на одиночный пикет к зданию администрации, чтобы показать жителям, что она защищает свои и их права, и чтобы привлечь внимание местной власти к позиции бердчан.

Одиночный пикет у мэрии Бердска организовала Наталья Слесарева против свалки

Сегодня, 13 июля, в 13.00 на площади Горького возле здания администрации Бердска активистка организации «Зеленый патруль» Наталья Слесарева провела одиночный пикет против строительства мусорной свалки рядом с бердским кладбищем. Напомним, что инициативная группа выступает против постройки полигона ТКО у с. Маяк Искитимского района — на границе с Бердском. Сейчас объект на стадии согласования, однако на территории предполагаемого местонахождения полигона вырыли котлован и строится дорога.

Активисты обеспокоены тем, что полигон будет построен вопреки протестам горожан.

Чтобы выразить волю местных жителей, ведётся сбор подписей.

— Планируем проводить почаще акции, чтобы люди знали, что мы не сидим просто сложа ручки, действуем всё-таки в конце концов. И в рамках закона всегда мы действуем, — пояснила Наталья Слесарева.

Она своей акцией хотела привлечь внимание местной власти. В то время, как Наталья Слесарева давала интервью СМИ, из здания вышел замглавы администрации по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимир Захаров. Но к пикетчице он не подошел, свернул в противоположную сторону.

Автор видео Ольга Щенятская