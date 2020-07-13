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Не стал разговаривать с пикетчицей против строительства полигона ТКО Натальей Слесаревой вице-мэр города Бердска Владимир Захаров

17:00 13.07.2020, Ольга Щенятская Фото: Ольги Щенятской
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Наталья Слесарева вышла на одиночный пикет к зданию администрации, чтобы показать жителям, что она защищает свои и их права, а также чтобы привлечь внимание местной администрации.

Не стал разговаривать с пикетчицей против строительства полигона ТКО Натальей Слесаревой вице мэр города Бердска Владимир Захаров
Одиночный пикет у мэрии Бердска организовала Наталья Слесарева против свалки
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Не стал разговаривать с пикетчицей против строительства полигона ТКО Натальей Слесаревой вице мэр города Бердска Владимир Захаров

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Сегодня в 13.00 на площади возле здания администрации г. Бердска активистка организации «Зеленый патруль» Наталья Слесарева провела одиночный пикет против строительства свалки рядом с городом. Напомним, что инициативная группа выступает против постройки мусорного полигона вблизи с. Маяк Искитимского района. Сейчас объект на стадии согласования, однако на территории предполагаемого местонахождения полигона вырыли котлован и строится дорога.

Активисты обеспокоены тем, что полигон будет построен вопреки желанию горожан жить рядом со свалкой.

Чтобы выразить волю местных жителей, ведётся сбор подписей.

— Планируем проводить почаще акции, чтобы люди знали, что мы не сидим просто сложа ручки, действуем всё-таки в конце концов. И в рамках закона всегда мы действуем, — пояснила Наталья Слесарева.

Наталья своей акцией также хотела привлечь внимание местной администрации. В то время, как Наталья Слесарева давала интервью СМИ, из здания вышел заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству г. Бердска Владимир Захаров, однако к женщине он не подошел, свернул в противоположную сторону.

Автор видео Ольга Щенятская

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