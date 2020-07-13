Зверски убили и натянули на палку медведя охотники в Омске

Фото жертвы живодеров появилось в соцсетях. Омичи бурно отреагировали на снимки. Горожане раскритиковали тех, кто это сделал, некоторые не стеснялись в выражениях.

В паблике «Инцидент Омск» появились шокирующие фотографии медведя, над которым поиздевались живодеры.

Накануне в паблике «Инцидент Омск» появились шокирующие фотографии. Омичи поделились снимками, сделанными в лесу Тевризского района.

На опубликованных фото видно медведя, которого убили неизвестные. Живодеры частично ободрали мех с животного, и подвесили тело, разместив его в вертикальном положении с помощью палки.

Омичи бурно отреагировали на снимки. Горожане раскритиковали тех, кто это сделал, некоторые не стеснялись в выражениях. В комментариях одна из омичек рассказала о похожем вопиющем случае, который произошел в Калачинске. Там в одном из лесов неизвестные повесили собаку.

«Помочь этому животному уже нельзя было. Один вопрос. Что в голове у этих бездарей, когда идут совершать такие поступки?» — написала Инна Лапина.



Источник: vk.com/inci55