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Извращенно пытавших жертву током вымогателей 160 тыс. рублей отправил в колонию на срок от 3,5 до 4,5 лет суд Бердска

17:30 13.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В реальности 21-летняя пострадавшая, тело которой прижигали проводами, ничего не была должна. Но ее мучили целый месяц, в том числе девушка. Осужденные возрастом от 23 до 25 лет находились в СИЗО 5 месяцев, это им зачтется.

Извращенно пытавших жертву током вымогателей 160 тыс. рублей отправил в колонию на срок от 3,5 до 4,5 лет суд Бердска
Судья Наталья Агеева вынесла обвинительный приговор вымогателям

В Бердском городском суде 10 июня завершилось рассмотрение дела против подозреваемых в вымогательстве и пытках электрическим током. Судья Наталья Агеева в тот день провозгласила обвинительный приговор — все получили реальные сроки.

На скамье подсудимых было трое в возрасте от 23 до 25 лет — Дмитрий Вдовичев, Анастасия Кирюшина и Михаил Савин. Всех троих обвиняют в преступлении, предусмотренном ст. 163 ч. 2 п.п. а.в УК РФ (вымогательство — требовании передачи чужого имущества, под угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

Савина приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, Вдовичева к 3 годам и 6 месяцам, Кирюшину — к 4 годам. Как уточнили «Курьер. Среда. Бердск» в суде, отбывать наказание все будут в колониях общего режима.

Напомним, уголовное дело поступило в Бердский городской суд 25 февраля 2020 года. 5 марта троицу заключили под стражу. Отягчающим обстоятельством является факт, что фигуранты дела действовали в составе группы лиц по предварительному сговору и с применением насилия.

Начавшийся в середине марта процесс переносился из-за неявки потерпевшей, затем не привозили в суд арестованных из СИЗО, вероятно, из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. В июне заседания возобновились. Обвинение представлял прокурор Бердска Роман Сивак.

Преступление расследовали сотрудники бердского отдела МВД.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», троица с октября по ноябрь 2019 года избивала 21-летнюю девушку, вымогая у нее 160 тыс. рублей. Поскольку жертва отказывалась платить, злоумышленники ее пытали извращенным способом — прижигали тело током оголенными проводами. Стоит отметить, что в действительности потерпевшая ничего не была должна вымогателям. Они требовали вымышленный долг, отмечали полицейские.

Инкриминируемая подсудимым статья предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

справка

Статья 163. Вымогательство УК РФ

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, —

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. Вымогательство, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
в) с применением насилия;
г) в крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Вымогательство, совершенное:
а) организованной группой;

б) в целях получения имущества в особо крупном размере;
в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, —
наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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