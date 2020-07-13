При каких условиях человек не заразится СOVID-19? Их всего три

Например, организм в целом сильный и не склонен к тромбозам, к неадекватным иммунным реакциям. В это случае, если человек заразился коронавирусом, иммунный ответ развивается в обычном порядке.

При относительно небольшой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не дает инфекции проникнуть дальше в организм

Эксперт раскрыл, как можно сохранить свое здоровье.

Коронавирус еще продолжает распространяться среди людей. Как обезопасить себя от вируса и сохранить здоровье, kp.ru рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Специалист назвал три варианта, когда человек может не заболеть при встрече c covid-19.

1. У человека очень быстрый и сильный врожденный иммунитет.

— При относительно небольшой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не дает инфекции проникнуть дальше в организм. То есть человек не заразится в принципе.

Также эксперт пояснила, что в таком случае, скорее всего, никаких симптомов не будет, но и иммунитета к коронавирусу, возможно, не возникнет.

2. Человек заразился. Но у него в целом сильный иммунный ответ, например, за счет перекрестного иммунитета.

— Подобное возможно, как правило, у людей, которые переболели сезонными коронавирусами, условно «обычные» простуды. В их организме в таком случае могут сохраниться сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами, — рассказал Крючков.

Благодаря этой особенности человеческого организма активируется ранний специфический иммунный ответ. К слову, «памяти к вируса» хватит даже для того, чтобы организм поборол инфекцию быстрее.

3. Организм в целом сильный и не склонен к тромбозам, к неадекватным иммунным реакциям. Если человек заразился коронавирусом, иммунный ответ развивается в обычном порядке, однако в таком случае болезнь будет протекать в легкой форме или бессимптомно.

— Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и все. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остается, — объяснил Крючков.

Источник: kp.ru