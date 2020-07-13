О плохой работе власти Хабаровского края заявил Трутнев

Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что команда, которая сегодня находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции властей, подчеркнул он.

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться, что команда, управляющая регионом, продолжает работать

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться, что команда, управляющая регионом, продолжает работать и выполняются все необходимые для людей функции власти.

«Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что команда, которая сегодня находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации. Я встречался с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и с целым рядом коллег», — сказал Трутнев журналистам.

«Я просил, чтобы все работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали, но если будет смена команды, то совершенно очевидно, что человек будет вначале назначен исполняющим обязанности, а затем избранный губернатор Хабаровского края будет определяться, с какой командой он будет работать», — отметил вице-премьер.

Источник: РИА Новости