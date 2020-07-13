Взбесила сестра Фриске в платье Жанны и с ее песнями фанатов певицы

Наталья развлекала гостей на свадьбе в подмосковной Балашихе. Торжество прошло в одном из местных ресторанов. Гости пели и плясали под хит «Где-то летом», который когда-то прославил Жанну в качестве сольной исполнительницы.

Подписчики в Instagram, увидев творчество Натальи, мягко говоря, не оценили его

Новый скандал зреет вокруг семьи умершей 5 лет назад Жанны Фриске. Ее родная сестра Наталья на днях выступила на частной вечеринке, исполнив песню знаменитой родственницы. Фанатам певицы это сильно не понравилось.

Наталья развлекала гостей на свадьбе в подмосковной Балашихе. Торжество прошло в одном из местных ресторанов. Гости пели и плясали под хит «Где-то летом», который когда-то прославил Жанну в качестве сольной исполнительницы. Сама Наталья предстала перед собравшимся в платье сестры цвета фуксии — как известно, Жанна обожала именно этот цвет. Кроме того, женщина нарастила афрокудри, что сделало ее невероятно похожей на сестру.

Подписчики в Instagram, увидев творчество Натальи, мягко говоря, не оценили его. Многие сошлись во мнении, что у Натальи не хватает артистических данных и жестко прошлись по родственнице Фриске, посоветовав ей «не позориться».

daniyabeiba52: «Медведь на ухо наступил».

maria_ab80: «А голоса-то и нет».

paradoks771: «Копирует сестру, но ей никогда не быть Жанной».

bags_watches.kz: «Не позорилась бы…. Жанна была уникальная. Царство ей небесного».

kicycka: «Складывается такое впечатление, что вся семья ждала смерти Жанны, чтоб потом словить звезду. Не являюсь поклонницей Жанны, но за нее обидно».

В конце прошлого года Наталья Фриске рассказала в программе «Звезды сошлись», как она похудела на 12 кг, а затем сделала липосакцию, чтобы избавиться от проблемной части — низа живота.

А месяц назад Наталья, которая работает мастером перманентного макияжа, похвасталась новой татуировкой.