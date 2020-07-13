Устала жить и покончила с собой 25-летняя тренер по тхэквондо

Казалось бы, все в жизни Владлены складывается хорошо, впереди новые успехи и победы. Но… в минувшие выходные труп девушки найден в ее квартире, в поселке Ульяновской области.

«Простите, но это правда». В Ульяновской области тренер по тхэквондо устала жить

Трагедия произошла в минувшие выходные в поселке Красносельск Новоспасского района. 25-летняя спортсменка оставила предсмертную записку, в которой призналась, почему уходит навсегда.

Владлена Мардарьева в Ульяновскую область переехала из Татарстана еще подростком. Здесь увлеклась тхэквондо, доросла до звания «Мастер спорта». Затем спортивная любовь Владлены переменилась – она ушла в футбол.

Однако, повзрослев, Мардарьева вернулась в тхэквондо, стала тренером по этому виду восточных единоборств. Наставником Владлена работала в Новоспасском районе, в местной детско-юношеской спортивной школе. Мардарьева не просто тренировала, а воспитывала из своих учеников настоящих чемпионов. В начале марта тренер на своей страничке во «ВКонтакте» сообщила об успехах подопечных девочек на первенстве Приволжского федерального округа.

А пару недель спустя тренер разместила в соцсетях еще одну отличную новость – о преображении спортивного зала Новоспасской ДЮСШ, которое случилось благодаря усилиям Ульяновской региональной федерации тхэквондо, компаний-спонсоров, а также родителей юных воспитанников.

Казалось бы, все в жизни Владлены складывается хорошо, впереди новые успехи и победы. Но… в минувшие выходные труп девушки найден в ее квартире, в поселке Красносельск.

— Сейчас проводится проверка, но все выявленные факты указывают на то, что 25-летняя девушка добровольно ушла из жизни, — пояснили ulpravda.ru в Следственном управлении следственного комитета РФ по Ульяновской области. – Как выяснилось, накануне Мардарьева в состоянии алкогольного опьянения приезжала на собственном авто на местный пруд. Здесь она, поругавшись с подругой, оставила автомобиль и ушла домой. Когда подруга чуть позже пришла к Мардарьевой в гости, дверь ей никто не открыл. Заподозрив неладное, подруга решила залезть в квартиру Мардарьевой через балкон соседки и увидела мертвую Владлену.

Рядом с телом была найдена предсмертная записка, в которой Мардарьева сообщила, что устала жить.

На страничке в ВК сегодня появился статус «Простите, это правда».

По информации ulpravda.ru, Владлена Мардарьева будет похоронена на родине, в Татарстане.